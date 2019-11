Marco Rubio rechazó la tortura del régimen de Maduro a niño de 11 años

El acto de contra el menor de edad se dio a conocer a través de un video que circuló por las redes sociales, en el que el niño narra cómo un efectivo militar lo torturó:

“El teniente Arellano me metió la cabeza en un tobo (recipiente) con agua con las manos en la espalda, me electrocutó, me agarró por la cabeza y me metió unas cachetadas durísimo que me caí al piso; me agarraron por las orejas y me empezaron a pegar la cabeza contra la pared y me amenazaron que si les decía a mis papás se iba a ser el muñeco de mis pesadillas”, narró el menor.