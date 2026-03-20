viernes 20  de  marzo 2026
REUNIÓN

María Corina Machado agradece apoyo del senador Scott para la libertad de los presos políticos

El senador Rick Scott calificó como "estupendo" encuentro con María Corina Machado. "¡Estoy con el pueblo de Venezuela en la lucha por la libertad!, dijo

Tras reunión, el 19 de marzo de 2026,&nbsp;María Corina Machado sostuvo que el compromiso de aliados como el senador Rick Scott es fundamental para que el mundo siga presionando hasta que Venezuela sea libre y democrática

Tras reunión, el 19 de marzo de 2026, María Corina Machado sostuvo que el compromiso de aliados como el senador Rick Scott "es fundamental para que el mundo siga presionando hasta que Venezuela sea libre y democrática"

Rick Scott
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI. - La dirigente opositora María Corina Machado agradeció al senador republicano Rick Scott (Florida) su respaldo para el cambio político con Venezuela. Scott recibió a la también Premio Nobel de la Paz, este jueves 19 de marzo.

"Querido senador Rick Scott,, gracias por su respaldo y cariño al pueblo venezolano en este momento histórico. Nuestra lucha es por la Libertad, la dignidad y el derecho de cada venezolano a decidir su futuro. No descansaremos hasta lograr la liberación de todos los presos políticos y consolidar el camino hacia una transición que nos lleve a tener FULL DEMOCRACY", señaló Machado en su cuenta en la red social X.

Lee además
La líder política y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.- AFP
TRANSICIÓN

Liderazgo de María Corina Machado persiste y Delcy Rodríguez es empleada de Trump, afirma analista
El gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, detenido en Venezuela. 
VENEZUELA

María Corina Machado: "Gracias Nahuel por hablar con la verdad" sobre Venezuela

También sostuvo que el compromiso de aliados como el senador Scott "es fundamental para que el mundo siga presionando hasta que Venezuela sea libre y democrática".

Por su parte, el senador republicano dijo, también en X, que resultó "estupendo" su encuentro con María Corina Machado.

Estoy con el pueblo de Venezuela en la lucha por la libertad! No me detendré hasta que todos los presos políticos sean liberados, y haya un camino para una transición democrática con elecciones libres y justas en Venezuela", aseguró.

Regreso a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recomendó a María Corina Machado no volver a Venezuela todavía.

Además, le habría dicho que está preocupado por su seguridad, esto durante la segunda reunión que ambos mantuvieron en Washington a principios de marzo, según información de un diario estadounidense reseñada por agencias el 13 de marzo.

Durante una conferencia de prensa en Chile, tras asistir a la toma de posesión del presidente José Antonio Kast, la dirigente venezolana insistió en el deseo de regresar a su país para continuar con su lucha “cívica y ordenada”. También puntualizó que cuenta con aliados.

FUENTE: Con información de María Corina Machado/Rick Scott

Temas
Te puede interesar

Trump recomienda a María Corina Machado no regresar aún a Venezuela por su seguridad, según diario

El firme liderazgo de María Corina

Niegan amnistía a abogado Perkins Rocha y violan derechos humanos, según denuncias

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un avión caza F-35 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
MEDIO ORIENTE

Tras presión de Trump, 6 países se dicen listos para asegurar el estrecho de Ormuz

Gustavo González López fue director del SEBIN. Cortesía El Nacional.
VENEZUELA

Otro quiebre en el chavismo: aliado de Cabello reemplaza a Padrino López en ministerio de Defensa

Accidente en Calle Ocho, en la Pequeña Habana, el 19 de marzo de 2026. 
INCIDENTE VIAL

Accidente de tránsito durante manifestación en Miami deja tres personas convalecientes

El secretario de Defensa Pete Hegseth en conferencia de prensa.
CONFERENCIA

Pentágono: "No hay un plazo definitivo" para terminar ofensiva en Irán

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
POLÍTICA

Secretario del Tesoro augura un cambio de régimen en Cuba

Te puede interesar

Una estación de gasolina de la compañía Chevron.
CRISIS DE LOS COMBUSTIBLES

Florida descarta suspensión del impuesto a la gasolina pese a precios récord en el estado

Por Daniel Castropé
Fotografía de archivo del 26 de noviembre del 2018 que muestra al actor estadounidense Chuck Norris saludando en la 15º campaña de la fundación benéfica Shoe Box en el hotel Kempinski Corvinus de Budapest (Hungría).   
OBITUARIO

Muere el actor Chuck Norris a los 86 años

La nueva ley de Florida protege areas como el lago Okeechobee
ENTORNO

DeSantis refuerza protección ambiental en Florida con nueva ley

Droga desembarcada en Port Everglades, Florida.
GOLPE AL NARCOTRÁFICO

Guardia Costera incauta cocaína valorada en cerca de 50 millones de dólares

Una imagen de un video tomada de material difundido por el ejército israelí el 1 de marzo de 2026, muestra los ataques a gran escala en la sede del régimen terrorista iraní en Teherán el 1ro de marzo.
CONFLICTO

Israel asegura haber iniciado ataques contra objetivos de régimen iraní en el este de Teherán