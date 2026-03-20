María Corina Machado agradece apoyo del senador Scott para la libertad de los presos políticos

Tras reunión, el 19 de marzo de 2026, María Corina Machado sostuvo que el compromiso de aliados como el senador Rick Scott "es fundamental para que el mundo siga presionando hasta que Venezuela sea libre y democrática"

MIAMI. - La dirigente opositora María Corina Machado agradeció al senador republicano Rick Scott (Florida) su respaldo para el cambio político con Venezuela. Scott recibió a la también Premio Nobel de la Paz, este jueves 19 de marzo.

"Querido senador Rick Scott,, gracias por su respaldo y cariño al pueblo venezolano en este momento histórico. Nuestra lucha es por la Libertad, la dignidad y el derecho de cada venezolano a decidir su futuro. No descansaremos hasta lograr la liberación de todos los presos políticos y consolidar el camino hacia una transición que nos lleve a tener FULL DEMOCRACY", señaló Machado en su cuenta en la red social X.

También sostuvo que el compromiso de aliados como el senador Scott "es fundamental para que el mundo siga presionando hasta que Venezuela sea libre y democrática".

Por su parte, el senador republicano dijo, también en X, que resultó "estupendo" su encuentro con María Corina Machado.

"¡Estoy con el pueblo de Venezuela en la lucha por la libertad! No me detendré hasta que todos los presos políticos sean liberados, y haya un camino para una transición democrática con elecciones libres y justas en Venezuela", aseguró.

Regreso a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recomendó a María Corina Machado no volver a Venezuela todavía.

Además, le habría dicho que está preocupado por su seguridad, esto durante la segunda reunión que ambos mantuvieron en Washington a principios de marzo, según información de un diario estadounidense reseñada por agencias el 13 de marzo.

Durante una conferencia de prensa en Chile, tras asistir a la toma de posesión del presidente José Antonio Kast, la dirigente venezolana insistió en el deseo de regresar a su país para continuar con su lucha “cívica y ordenada”. También puntualizó que cuenta con aliados.

FUENTE: Con información de María Corina Machado/Rick Scott