jueves 7  de  mayo 2026
LIBERTADES

María Corina Machado pide liberación de presos políticos en Irán y el fin de la indiferencia mundial

La líder venezolana y Nobel de la Paz denunció el peligro que corre Narges Mohammadi y pidió presión de la comunidad internacional contra el régimen iraní

La líder opositora, María Corina Machado, puntualizó que debe garantizarse la libertad plena, sin restricciones, de cada uno de los venezolanos que fueron secuestrados por razones políticas

La líder opositora, María Corina Machado, puntualizó que debe garantizarse la libertad plena, "sin restricciones", de cada uno de los venezolanos que fueron "secuestrados por razones políticas"

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En otro llamado a defender los derechos humanos, la opositora venezolana y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, urgió este jueves la liberación de la premiada de Oslo Narges Mohammadi, así como de los demás presos políticos en Irán, y criticó la indiferencia del mundo libre ante la represión del régimen iraní.

"El mundo libre no puede seguir observando en silencio. Cada día de indiferencia fortalece a quienes encarcelan, torturan y persiguen a los defensores de la libertad y la dignidad humana", afirmó Machado en un mensaje en inglés en su cuenta de X.

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María Corina Machado: "El desmantelamiento de la represión es indispensable para una genuina transición"

Instó a la comunidad internacional a adoptar una "acción inmediata, presión real contra el régimen iraní y la liberación de todos los presos políticos”, en el país islámico, al solidarizarse con la también Nobel de la Paz 2023.

Mohammadi, iraní de 54 años de edad y defensora de los derechos humanos, permanece en una cárcel de Irán desde diciembre pasado, condenada a siete años de prisión.

Esta semana se conoció que la activista se encuentra "entre la vida y la muerte", en estado inconsciente y lucha por su vida tras meses sin atención médica, mientras su familia denuncia “tortura deliberada”, según reportes internacionales.

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Libertad de la Nobel de la Paz de Irán

Machado, quien ha exigido la libertad de los presos políticos en Venezuela, centró su mensaje en Mohammadi, en un gesto de solidaridad en medio del riesgo que corre su vida en prisión.

“Está en peligro después de meses sin atención médica adecuada bajo la brutal represión del régimen iraní", dijo .

"Defender a Narges es defender los valores de la libertad y los derechos humanos en todo el mundo", subrayó, por lo que pidió al “mundo libre” no seguir observando en silencio las violaciones de los derechos.

Mohammadi, presa por el régimen tras considerar que puso en peligro la seguridad nacional y por actividades de propaganda, ha perdido 20 kilos en prisión y tiene dificultades para expresarse, según su abogada que exigió que sea tratada por un equipo médico competente.

Este miércoles, Machado agradeció el mensaje del secretario general de la OEA, Albert Ramdin, por la liberación de los más de 400 presos políticos en Venezuela y reiteró que el "desmantelamiento de la represión es indispensable para alcanzar una genuina transición a la democracia y a la libertad" en el país.

FUENTE: Con información de EFE, elpaís

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