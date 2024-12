María Corina Machado agradece respaldo de senadores de EEUU para la transición venezolana

A través de su cuenta en la red social X, Machado dijo el viernes 20 de diciembre: "En particular, valoramos las recientes propuestas de los senadores DIck Durbin, Rick Scott, Jim Risch y Ben Cardin, junto a otros destacados legisladores que respaldan estas iniciativas bipartidistas".

En tal sentido, indicó que los venezolanos siempre recordarán "a quienes alzaron sus voces y actuaron en el momento definitivo por el bienestar de nuestro pueblo y de toda las Américas. ¡Venezuela será libre!".

En nombre de los venezolanos que luchamos sin descanso por nuestra Libertad en estas horas decisivas, agradezco profundamente el apoyo firme de los Senadores de los Estados Unidos que impulsan iniciativas legislativas en el Congreso para apoyar la transición democrática en… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 20, 2024

En septiembre de este año, congresistas de EEUU presentaron un proyecto de ley para aumentar a 100 millones de dólares la recompensa por la captura del dictador Nicolás Maduro, quien usurpa el poder en Venezuela después de ignorar el resultado de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio.

Se trata del proyecto de ley: "Securing Timely Opportunities for Payment and Maximizing Awards for Detaining Unlawful Regime Officials" (STOP MADURO).

Llamado a Petro

Por otra parte, María Corina Machado instó al presidente de Colombia, Gustavo Petro a ponerse del lado de la democracia.

"Todos los Gobiernos del mundo, todos, incluso los que eran aliados de Maduro, saben que él tuvo una derrota monumental por más de 40 puntos porcentuales. (…) no se trata de una nación polarizada, se trata de un país unido, que quiere vivir con dignidad, prosperidad, que regresen nuestras familias y nuestros hijos, y vemos a un régimen militarista, absolutamente aferrado a las armas (…) Ahí hay una sola posición. Hay que estar del lado de la democracia y de la verdad", dijo Machado en entrevista con Semana.

Sobre el rol eventual de Petro en una transición democrática en Venezuela, la opositora expresó: "Eso implica, en todo caso, partir siempre de la verdad. Para poder hacer algún tipo de interlocución, tiene que haber entendimiento de aquellos aspectos que son incontrovertibles. Uno de ellos, desde luego, es la verdad, la soberanía popular y la decisión de Venezuela de avanzar hacia la libertad".

FUENTE: María Corina Machado/ Revista Semana