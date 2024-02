María Corina Machado alerta sobre los riesgos de elegir otro candidato opositor

Machado explicó que el régimen de Maduro solo aceptaría a un candidato que esté seguro de poder derrotar, ya que no contempla la posibilidad de una derrota frente a la oposición.

En cuanto a las condiciones que deberían cumplir los candidatos para no ser vinculados al régimen, la opositora destacó que "a mano ganada no se tranca", refiriéndose a la idea de que cuando alguien está ganando, no abandona la partida.

Machado también recordó las restricciones impuestas sobre ella misma, señalando que no puede salir del país ni utilizar medios de transporte público o privado, así como alquilar espacios para eventos políticos, debido a la inhabilitación de 15 años ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia, afín al régimen de Maduro.

En cuanto al panorama internacional, la opositora destacó el aislamiento creciente del régimen de Maduro, citando conflictos con Guyana y las críticas del Parlamento Europeo a la inhabilitación de la oposición venezolana.

Presión sobre Maduro

María Corina Machado instó a la comunidad internacional a ejercer presión sobre Maduro para que acepte una solución democrática, haciendo hincapié en el Acuerdo de Barbados firmado entre el régimen y la oposición como una hoja de ruta.

Asimismo, advirtió que el régimen de Maduro se encuentra en una posición de debilidad y ha perdido gran parte de su base social, mientras que la oposición ha consolidado una fuerte unidad.

En cuanto a las recientes negociaciones lideradas por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Machado criticó estas iniciativas, argumentando que la oposición está siendo manipulada por el régimen y que podrían socavar el proceso democrático.

Sobre las relaciones internacionales de Venezuela, Machado destacó el incremento de la influencia de Rusia e Irán en el país y señaló que la situación en el país tiene implicaciones regionales, especialmente en temas como migración, narcotráfico y pobreza.

Machado enfatizó el papel crucial que juegan los gobiernos latinoamericanos en la democratización de Venezuela y advirtió sobre las posibles consecuencias negativas si Maduro opta por una ruta violenta, no solo para los venezolanos, sino también para toda la región.

FUENTE: Con información de Europa Press