miércoles 15  de  octubre 2025
DESPROTECCIÓN

María Corina Machado denuncia "escalada inédita" del régimen de Maduro en atentado en Bogotá

La líder opositora pidió “respuesta internacional contundente” contra la persecución por el ataque a Yendri Velásquez y Luis Peche, mientras surgen hipótesis

Agentes de policía trabajan en el lugar donde los activistas venezolanos Luis Alejandro Peche y Yendri Velásquez fueron baleados en Bogotá el 13 de octubre de 2025.

Agentes de policía trabajan en el lugar donde los activistas venezolanos Luis Alejandro Peche y Yendri Velásquez fueron baleados en Bogotá el 13 de octubre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- María Corina Machado, líder de la oposición de Venezuela y reconocida con el Nobel de la Paz 2025, advirtió de un “escalada inédita” por parte del régimen de Maduro en el atentado contra los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche, ocurrido este lunes en Bogotá, Colombia, país donde están en condición de refugiados.

“Lo ocurrido en Colombia contra Yendri y contra Luis Peche, que son dos compañeros defensores de derechos humanos, es una escalada inédita y lo estamos viendo en varios países. Ocurrió en Chile con el teniente Ronald Ojeda y ahora esto en Bogotá. Esto es gravísimo, gravísimo, y es una sacudida al mundo entero”, afirmó a un medio de Miami.

Lee además
El presidente colombiano Gustavo Petro.
GOBIERNOS

Colombia: Congresista alerta sobre supuesto plan desestabilizador de Petro
El venezolano Yendri Velásquez, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia, y el consultor Luis Peche resultaron heridos tras ataque de sicaros al norte de Bogotá este 13 de octubre
ATENTADO

Dos activistas opositores venezolanos resultan heridos tras "ataque sicarial" en Colombia

Los venezolanos Luis Peche, analista político, y Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos y activista LGBTIQ+, fueron tiroteados cuando salían de un conjunto residencial ubicado en la localidad Cedritos, en el norte de Bogotá.

El hecho es investigado por las autoridades de la capital colombiana mientras los dos venezolanos, que huyeron de la persecución en Venezuela, quedaron con vida milagrosamente y se recuperan de sus serias heridas en un hospital.

Llamado internacional

En sus declaraciones, Machado pidió una respuesta internacional “contundente” contra “una operación de persecución y amedrentamiento fuera de las fronteras venezolanas”, dijo al referirse al hecho que provocó repudio y preocupación por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos.

“Hay que enviar un mensaje muy claro a todos los países del mundo para que entiendan lo que este régimen es capaz de hacer, porque nadie duda que detrás de esto está el régimen de Maduro, por supuesto”, sostuvo Machado.

Este miércoles, el alcalde de Bogotá informó que "hay avances en la investigación", luego de confirmar el ataque a tiros, y destacó el rol de las instituciones del país en la protección de quienes buscan asilo político en Colombia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MariaCorinaYA/status/1977851548249018539&partner=&hide_thread=false

Hipótesis del atentado

Se informó que Velásquez fue operado por los impactos de bala en uno de sus brazos y se encuentra la espera de una segunda intervención quirúrgica, mientras Peche está bajo estricta evaluación médica por las heridas en las piernas

Según medios locales, los investigadores policiales han establecido varias hipótesis con base a las primeras pruebas recolectadas sobre el hecho en que habrían actuado tres personas que residirían en el mismo conjunto residencial de las víctimas.

Una de los móviles del atentado sería un mensaje de advertencia para callar a los activistas, pero también se investiga una posible presión por parte de los atacantes para que las víctimas se vayan del país.

FUENTE: Con información de redes María Corina Machado, TVV Network, Semana

Temas
Te puede interesar

"Oh Dios mío, no tengo palabras"

El Nobel de la Paz para María Corina Machado y el silencio de la izquierda feminista

Los vagazos y bagazos de la izquierda sobre el premio Nobel a María Corina Machado

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en una ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido activista de la derecha estadounidense Charlie Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025.
TRIBUTO

Trump condecora en ceremonia póstuma al asesinado activista conservador Charlie Kirk en el día de su cumpleaños

Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 
DROGAS

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; seis muertos

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, lidera a su tropa mientras enfrentan a los manifestantes que asedian fuera de un centro de procesamiento de inmigrantes el 27 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois.
Migración

EEUU denuncia que "narcos mexicanos han puesto precio a la cabeza de agentes de ICE en colaboración con Antifa"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa posterior a las conversaciones comerciales con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid el 15 de septiembre de 2025. 
DECLARACIONES

Secretario del Tesoro de EEUU acusa a China de querer dañar la economía global

Imagen referencial
OTRO INTENTO

Florida revive debate sobre ley de armas, ¿edad permitida de compra bajará a 18 años?

Te puede interesar

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
POLÉMICA

Aeropuertos de Miami y FLL rechazan video de la secretaria Noem sobre el cierre del gobierno

Por DANIEL CASTROPÉ
Jóvenes revisan sus telófonos celulares.
DISPOSITIVOS MÓVILES

Broward flexibiliza prohibición, estudiantes de secundaria podrán usar celulares en el almuerzo

Dr. Geoffrey Meru Profesor asociado, mejoramiento, genética y genómica de hortalizas, Departamento de Ciencias Hortícolas, Centro de Investigación y Educación Tropical UF/IFAS
REFERENTE GLOBAL

University of Florida: nueva sede del programa nacional de mejoramiento de cultivos

Fachada del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).
SOBERANíA

EEUU niega entrada al país a seis extranjeros por "comentarios despectivos" sobre Charlie Kirk

Raúl Biord Castillo, arzobispo de la Arquidiócesis de Caracas, posa frente a una pintura que representa a la monja Carmen Elena Rendiles Martínez en Caracas el 31 de marzo de 2025. El papa Francisco aprobó la canonización de Carmen Elena Rendiles Martínez, convirtiéndose en la segunda santa venezolana tras la canonización del doctor José Gregorio Hernández, anunciada en febrero pasado. 
SANTIDAD

Iglesia católica: paso a paso del proceso de canonización