María Corina Machado denuncia "escalada inédita" del régimen de Maduro en atentado en Bogotá

Agentes de policía trabajan en el lugar donde los activistas venezolanos Luis Alejandro Peche y Yendri Velásquez fueron baleados en Bogotá el 13 de octubre de 2025.

BOGOTÁ. - María Corina Machado , líder de la oposición de Venezuela y reconocida con el Nobel de la Paz 2025, advirtió de un “escalada inédita” por parte del régimen de Maduro en el atentado contra los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche, ocurrido este lunes en Bogotá, Colombia, país donde están en condición de refugiados .

“Lo ocurrido en Colombia contra Yendri y contra Luis Peche, que son dos compañeros defensores de derechos humanos, es una escalada inédita y lo estamos viendo en varios países. Ocurrió en Chile con el teniente Ronald Ojeda y ahora esto en Bogotá. Esto es gravísimo, gravísimo, y es una sacudida al mundo entero”, afirmó a un medio de Miami.

Los venezolanos Luis Peche, analista político, y Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos y activista LGBTIQ+, fueron tiroteados cuando salían de un conjunto residencial ubicado en la localidad Cedritos, en el norte de Bogotá.

El hecho es investigado por las autoridades de la capital colombiana mientras los dos venezolanos, que huyeron de la persecución en Venezuela, quedaron con vida milagrosamente y se recuperan de sus serias heridas en un hospital.

Llamado internacional

En sus declaraciones, Machado pidió una respuesta internacional “contundente” contra “una operación de persecución y amedrentamiento fuera de las fronteras venezolanas”, dijo al referirse al hecho que provocó repudio y preocupación por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos.

“Hay que enviar un mensaje muy claro a todos los países del mundo para que entiendan lo que este régimen es capaz de hacer, porque nadie duda que detrás de esto está el régimen de Maduro, por supuesto”, sostuvo Machado.

Este miércoles, el alcalde de Bogotá informó que "hay avances en la investigación", luego de confirmar el ataque a tiros, y destacó el rol de las instituciones del país en la protección de quienes buscan asilo político en Colombia.

Denuncio y condeno el atentado perpetrado este lunes 13 de octubre en Bogotá, Colombia, contra los activistas venezolanos de derechos humanos Yendri Velásquez (@yendrive) y Luis Peche (@LuisPecheVE), perseguidos en Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro.… https://t.co/NPnA8F38e6 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 13, 2025

Hipótesis del atentado

Se informó que Velásquez fue operado por los impactos de bala en uno de sus brazos y se encuentra la espera de una segunda intervención quirúrgica, mientras Peche está bajo estricta evaluación médica por las heridas en las piernas

Según medios locales, los investigadores policiales han establecido varias hipótesis con base a las primeras pruebas recolectadas sobre el hecho en que habrían actuado tres personas que residirían en el mismo conjunto residencial de las víctimas.

Una de los móviles del atentado sería un mensaje de advertencia para callar a los activistas, pero también se investiga una posible presión por parte de los atacantes para que las víctimas se vayan del país.

