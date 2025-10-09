Colombia: Congresista alerta sobre supuesto plan desestabilizador de Petro

La congresista colombiana, Lina Garrido , lanzó una seria acusación contra el presidente Gustavo Petro , señalando un supuesto plan operativo para las elecciones de 2026 , afirmando que el jefe de Estado está implementando una estrategia que ella denomina "Nerón" .

Garrido trazó un paralelo histórico, indicando que este método fue usado por Adolf Hitler en sus últimos días de guerra, ordenando la destrucción de Alemania para no dejar recursos al enemigo.

La representante sostuvo que Petro aplica hoy una táctica similar, argumentando que ha perdido apoyo popular y ha ordenado "destruir a Colombia". Garrido diferenció esta situación del año 2021, cuando Petro utilizó el desorden de las protestas contra la reforma tributaria de Iván Duque para consolidar su candidatura. La congresista afirmó que el mandatario ha fracasado en su gestión y carece de un discurso viable, señalando el aumento de la corrupción y la criminalidad en el país.

En este sentido, cuestionó la naturaleza de las movilizaciones a favor de Palestina en Colombia, donde se registraron actos de desorden. La congresista indicó que el apoyo del gobierno a grupos internacionales es una bandera que busca desestabilizar el país, además afirmó que los promotores de estas manifestaciones no buscan la paz en la región, sino generar un estado de conmoción interna.

La congresista colombiana afirmó que el propósito final de la estrategia Nerón es incendiar el país para generar un caos que impida la realización de las elecciones presidenciales de 2026. Señaló que estas manifestaciones actúan como un plan de campaña diseñado para paralizar el proceso democrático.

Finalmente, Garrido advirtió a los alcaldes del país sobre la activación de esta estrategia. La representante puso como ejemplo la gestión de la situación en la ciudad de Medellín, indicando que las autoridades locales deben estar atentas a la forma en que se despliegan estos planes de desestabilización en sus jurisdicciones.

