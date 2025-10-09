jueves 9  de  octubre 2025
GOBIERNOS

Colombia: Congresista alerta sobre supuesto plan desestabilizador de Petro

Lina Garrido afirmó que el propósito final de la estrategia es "incendiar el país" para generar un caos que impida la realización de las presidenciales

El presidente colombiano Gustavo Petro.

El presidente colombiano Gustavo Petro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La congresista colombiana, Lina Garrido, lanzó una seria acusación contra el presidente Gustavo Petro, señalando un supuesto plan operativo para las elecciones de 2026, afirmando que el jefe de Estado está implementando una estrategia que ella denomina "Nerón".

Garrido trazó un paralelo histórico, indicando que este método fue usado por Adolf Hitler en sus últimos días de guerra, ordenando la destrucción de Alemania para no dejar recursos al enemigo.

Lee además
El gobernante de Colombia, Gustavo Petro y su jefe de gabinete Armando Benedetti.
COLOMBIA

Exponen nueva crisis en el gabinete de Petro tras filtración de insultos entre ministros
petro y la estrategia de desafiar a israel
OPINIÓN

Petro y la estrategia de desafiar a Israel

La representante sostuvo que Petro aplica hoy una táctica similar, argumentando que ha perdido apoyo popular y ha ordenado "destruir a Colombia". Garrido diferenció esta situación del año 2021, cuando Petro utilizó el desorden de las protestas contra la reforma tributaria de Iván Duque para consolidar su candidatura. La congresista afirmó que el mandatario ha fracasado en su gestión y carece de un discurso viable, señalando el aumento de la corrupción y la criminalidad en el país.

En este sentido, cuestionó la naturaleza de las movilizaciones a favor de Palestina en Colombia, donde se registraron actos de desorden. La congresista indicó que el apoyo del gobierno a grupos internacionales es una bandera que busca desestabilizar el país, además afirmó que los promotores de estas manifestaciones no buscan la paz en la región, sino generar un estado de conmoción interna.

La congresista colombiana afirmó que el propósito final de la estrategia Nerón es incendiar el país para generar un caos que impida la realización de las elecciones presidenciales de 2026. Señaló que estas manifestaciones actúan como un plan de campaña diseñado para paralizar el proceso democrático.

Finalmente, Garrido advirtió a los alcaldes del país sobre la activación de esta estrategia. La representante puso como ejemplo la gestión de la situación en la ciudad de Medellín, indicando que las autoridades locales deben estar atentas a la forma en que se despliegan estos planes de desestabilización en sus jurisdicciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/linamariagarri1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1976104371869122588%7Ctwgr%5Eed42b898e096759f938f3f5e28c5a39a85a5b0e2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.semana.com%2Fpolitica%2Farticulo%2Fadvierten-que-petro-inicio-la-estrategia-neron-para-quedarse-con-las-elecciones-del-2026-la-misma-que-utilizo-hitler%2F202557%2F&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Redacción

Temas
Te puede interesar

EEUU critica en la ONU políticas "irresponsables" del gobernante de Colombia Gustavo Petro

Casa Blanca exige a Petro retractarse por acusaciones sobre lancha bombardeada en el Caribe

Ratifican sentencia al autor material del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump habla con la prensa en la Casa Blanca, en Washington D.C.
Fin de la guerra

Israel y Hamás alcanzan acuerdo para alto el fuego en Gaza; Trump cree que rehenes regresarán a casa el lunes

Israelíes celebran el acuerdo del cese al fuego gracias al plan del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Israel: "Todas las partes firmaron primera fase del plan Trump" para cese el fuego en Gaza

El incidente tuvo lugar en una vivienda situada en el 1039 NW de la 26 calle, en el norte del condado Miami-Dade
SUCESOS

Tiroteo en Allapattah: un sospechoso muerto y dos policías heridos tras intercambio de disparos

Avioneta en pleno vuelo, imagen referencial.
SUCESOS

Cae avioneta en los Everglades de Florida con dos personas a bordo

La presentadoras de La Mesa Caliente: Verónica Bastos, Myrka Dellanos y Giselle Blondet.
CONTROVERSIA

Myrka Dellanos comparte mensaje tras salida de Telemundo

Te puede interesar

Imagen satelital cortesía de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Subdivisión de Meteorología Regional (RAMMB) muestra el huracán Helene azotando el Caribe el 24 de septiembre de 2024.
¿Más huracanes?

El fenómeno climático "La Niña" está de vuelta, ¿cuál será el impacto en el mundo?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Soldados de la Guardia Nacional.
SEGURIDAD NACIONAL

Cientos de soldados comienzan despliegue en Chicago ante el caos

El incidente tuvo lugar en una vivienda situada en el 1039 NW de la 26 calle, en el norte del condado Miami-Dade
SUCESOS

Tiroteo en Allapattah: un sospechoso muerto y dos policías heridos tras intercambio de disparos

Israelíes celebran el acuerdo del cese al fuego gracias al plan del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Israel: "Todas las partes firmaron primera fase del plan Trump" para cese el fuego en Gaza

Alina García, supervisora de elecciones del condado Miami-Dade
TODAS LAS ELECCIONES

Miami-Dade anuncia pruebas de precisión del sistema electoral para comicios del 4 de noviembre