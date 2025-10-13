lunes 13  de  octubre 2025
ATENTADO

Dos activistas opositores venezolanos resultan heridos tras "ataque sicarial" en Colombia

Los activistas Yendri Velásquez y Luis Peche sufrieron varios disparos en Bogotá. La Defensoría colombiana señaló que Velásquez es solicitante de refugio

El venezolano Yendri Velásquez, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia, y el consultor Luis Peche resultaron heridos tras ataque de sicaros al norte de Bogotá este 13 de octubre

El venezolano Yendri Velásquez, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia, y el consultor Luis Peche resultaron heridos tras ataque de sicaros al norte de Bogotá este 13 de octubre

Cuenta de Yendri Velásquez en X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- La Policía de Colombia informó de un "ataque sicarial" contra los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche, tras salir de su residencia en Bogotá la tarde de este lunes 13 de octubre.

Los activistas opositores están en Colombia desde hace meses, luego de huir del régimen de Nicolás Maduro. Se encontraban en el norte de la capital cuando fueron alcanzados por sicarios que dispararon en repetidas oportunidades.

Nélida Sánchez, coordinadora nacional de formación ciudadana Súmate, fue detenida el 26 de agosto por el régimen
DDHH

Piden anular proceso contra activista electoral venezolana detenida hace 400 días
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Estado de "conmoción exterior" de Maduro aumentará represión, advierten oposición y activistas

Los reportes preliminares de las autoridades advierten que los dos ciudadanos venezolanos caminaban para tomar transporte público cuando, sin mediar palabra, fueron atacados. Tras el alboroto, los delincuentes huyeron del sitio dejándolos heridos.

Velásquez y Peche fueron trasladados al hospital Reina Sofía, donde fueron estabilizados tras recibir varios impactos de bala. Yendri Velásquez fue ingresado a una cirugía, señaló la Policía colombiana.

"Se pudo conocer que las víctimas no tenían amenazas en Colombia; sin embargo, Luis Alejandro se dedicaría al análisis político por la situación de Venezuela y Yendri haría parte de Amnistía Internacional Capítulo Venezuela", se señaló en el reporte policial.

Solicitud de refugio

“Rechazamos el atentado ocurrido hoy en el norte de Bogotá contra dos ciudadanos venezolanos, entre ellos Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia”, indicó la Defensoría colombiana en su cuenta en X.

Por su parte, Luis Peche es un joven politólogo. La Defensoría dijo que los activistas han solicitado acompañamiento a la entidad para obtener la protección que requieren para desempeñar su labor.

“Yendri, al igual que muchos otros líderes y lideresas sociales, ha acudido a la Defensoría del Pueblo en busca de acompañamiento para el trámite de su solicitud de protección internacional, luego de haber tenido que huir de su país de origen por persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos”, señaló la Defensoría.

FUENTE: Con información de Semana/Defensoría Colombiana

Exigen al régimen liberar al activista venezolano Javier Tarazona tras 1558 días en prisión

Los vagazos y bagazos de la izquierda sobre el premio Nobel a María Corina Machado

Maduro mantiene como "rehenes" a 20 presos políticos españoles: denuncian abandono de Sánchez y Zapatero

Recibimiento a José Daniel Ferrer a Miami. 
Política

Opositor cubano José Daniel Ferrer llega al exilio

El exrehen israelí Eitan Horn (Centro) hace un gesto al desembarcar de un helicóptero militar israelí en la plataforma de aterrizaje del Centro Médico Ichilov Sourasky en Tel Aviv el 13 de octubre de 2025.
Acuerdo

Tras más de dos años de cautiverio, los últimos 20 rehenes vivos de Gaza regresan a Israel

Myrka Dellanos en la Alfombra Roja de la gala St. Jude Childrens Research Hospital. 
CONTROVERSIA

Myrka Dellanos rompe el silencio tras salida de Telemundo

La líder política de Venezuela, María Corina Machado. 
Política

Los vagazos y bagazos de la izquierda sobre el premio Nobel a María Corina Machado

El expresidente de Bolvia (2001-2002), Jorge “Tuto” Quiroga, consolida su ventaja rumbo al balotaje.
BALOTAJE

Jorge "Tuto" Quiroga se perfila como el líder del nuevo ciclo político en Bolivia

Recibimiento a José Daniel Ferrer a Miami. 
Política

Opositor cubano José Daniel Ferrer llega al exilio

Por Carlos Armando Cabrera
El exrehen israelí Eitan Horn (Centro) hace un gesto al desembarcar de un helicóptero militar israelí en la plataforma de aterrizaje del Centro Médico Ichilov Sourasky en Tel Aviv el 13 de octubre de 2025.
Acuerdo

Tras más de dos años de cautiverio, los últimos 20 rehenes vivos de Gaza regresan a Israel

El homenaje a María Corina Machado tuvo lugar en el Museo Americano de la Diáspora Cubana.
POR LA DEMOCRACIA

Otorgan desde Miami reconocimiento a María Corina Machado tras ser galardonada con el Nobel de la Paz

El presidente Donald Trump habla durante la Cumbre de Paz de Sharm El-Sheikh en la ciudad turística del Mar Rojo en Egipto, Sharm el-Sheikh, el 13 de octubre de 2025.
Fin de la guerra

La firma del acuerdo sobre Gaza sella la primera fase del ambicioso plan de paz de Trump en Medio Oriente

El expresidente de Bolvia (2001-2002), Jorge “Tuto” Quiroga, consolida su ventaja rumbo al balotaje.
BALOTAJE

Jorge "Tuto" Quiroga se perfila como el líder del nuevo ciclo político en Bolivia