lunes 29  de  junio 2026
RETALIACIÓN

María Corina Machado denuncia que el régimen cerró espacio aéreo para que no ingrese a Venezuela

La líder opositora afirmó que está dispuesta a hacer “lo que haya que hacer” para llegar al país suramericano y coordinar esfuerzos y servir a la gente

La líder opositora, María Corina Machado está a un paso de venezuela. (AFP)

La líder opositora, María Corina Machado está a un paso de venezuela. (AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE PANAMÁ. María Corina Machado denunció, desde la Ciudad de Panamá, que el régimen de Venezuela cerró el espacio aéreo comercial para impedir su entrada al país suramericano.

Machado persevera en su intento por regresar a Venezuela, pese a la resistencia del gobierno de Venezuela. Atendiendo a la responsabilidad que siente con los millones de venezolanos afectados por el doblete sísmico del 24 de junio que ha dejado más 1000 fallecidos y centenares de heridos.

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En su mensaje afirmó: “Mis queridos venezolanos, estoy en la ciudad de Panamá, desde donde tenía previsto viajar a Venezuela. El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo. Quiero volver a Venezuela para acompañarnos en estas horas desgarradoras”.

Agregó que: “Quiero que mis manos se sumen a las suyas, en la búsqueda, en el consuelo y en el abrazo. El 24 de junio se hizo inaplazable mi regreso a Venezuela para enfrentar juntos esta catástrofe como lo hace una familia unida cuando algunos de sus miembros sufren. El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela y es de miles compatriotas que queremos ir a ayudar”.

La líder opositora destacó que el régimen ha intentado bloquear la “generosa” tarea de miles y miles ciudadanos que reparten comida y medicinas alrededor del país. “Como ha bloqueado el viaje de equipos de rescatistas internacionales varados en aeropuertos. Como pretende bloquear el trabajo de los periodistas que buscan la verdad. Bloquear la información y manipularla en estas situaciones produce aún más víctimas”.

A su juicio, el régimen quiere enterrar la verdad, cuando “los venezolanos queremos enterrar a nuestros muertos con dignidad”.

Reiteró que estará en Venezuela para ayudar a coordinar y estimular los esfuerzos ciudadanos en la emergencia y en la reconstrucción.

“Estaré en Venezuela para llorar juntos nuestras pérdidas, para rezar juntos, para abrazarnos, para organizarnos porque de esta también vamos salir”. “Estaré en Venezuela para llorar juntos nuestras pérdidas, para rezar juntos, para abrazarnos, para organizarnos porque de esta también vamos salir”.

Subrayó que el régimen canceló los vuelos comerciales en un momento de emergencia, pero tuvo que revertir la medida.

Sin embargo, también denunció que han amenazado a quienes quieren facilitar su regreso a Venezuela.

“Somos miles, millones que queremos estar juntos, un país en duelo que necesita consolarse unido. En esta hora yo estoy dispuesta a hacer lo que haya que hacer, hablar con quien haya que hablar para coordinar y para servir a nuestra gente”.

FUENTE: Con información redes sociales de María Corina Machado

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