María Corina Machado: "Es el momento de regresar a Venezuela"

María Corina Machado dijo que es su deber acompañar al pueblo de Venezuela en esta

MIAMI . La líder de la oposición María Corina Machado afirmó que “ya es tiempo de regresar a Venezuela”, debido a lo ocurrido en su país como consecuencia del doblete sísmico ocurrido el 24 de junio.

Machado señaló: “Ha llegado el momento. Es mi deber acompañar a mi pueblo. Necesitamos estar juntos para abrazarnos, para afligirnos y llorar juntos, pero también para darnos fuerzas el uno al otro en este momento difícil”. Las declaraciones las dio en una entrevista en FoxNews.

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Agregó: “Oramos para que Dios nos dé fuerzas para seguir adelante, para hacer nuestro trabajo ahora. La prioridad absoluta es salvar vidas y, ciertamente, consolar y ayudar a aquellos que han sido perjudicados. Estaré de vuelta muy pronto en Venezuela, junto con el pueblo venezolano”.

La decisión de la líder opositora la meditó desde hace varios días e incluso, según reportes periodístico habría informado a Washington, cuyos altos funcionarios no la habrían aprobado.

Incluso se señala que intentó viajar por Curazao, pero canceló el itinerario porque la administración Trump dejó en claro a las autoridades de la isla neerlandesa, a las autoridades venezolanas y al equipo de Machado en EEUU que no apoyaba su regreso a Venezuela en este momento.

Una de las dificultades de la líder opositora es que al parecer no tiene pasaporte vigente, por lo tanto, su entrada al país suramericano podría ser considerada ilegal.

El coordinador nacional de Vente Venezuela, Henry Alviarez, este sábado 27 de junio, en relación con el retorno de Machado a su patria, que estaban coordinando las acciones, pero que más importante que el regreso era resolver los problemas ocasionados por los terremotos.

FUENTE: Con información de Fox News y DLA