María Corina Machado: "El futuro de América Latina se está luchando en suelo venezolano"

La líder venezolana y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofrece rueda de prensa desde la Fundación Heritage en Washington, tras su reunión con el presidente Donald Trump

WASHINGTON .— La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado , aseguró este viernes que Venezuela se encuentra “ en el umbral de la libertad” y que ya se han dado “los primeros pasos hacia una verdadera transición democrática”, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación mlitar estadounidense en Caracas.

“Yo vine a reunirme con el Presidente de los Estados Unidos en representación del pueblo de Venezuela, que nos dio un mandato”, afirmó Machado en las primeras declaraciones que ofrece a la prensa después de reunirse con el mandatario republicano, al referirse a los millones de venezolanos que votaron por ella en las primarias opositoras de octubre de 2023 y que, en julio de 2024, votaron por Edmundo González Urrutia , “en las condiciones más extremas y fraudulentas”.

El Diario en 90 segundos María Corina Machado llega a la Casa Blanca para su esperado encuentro con el presidente Trump

VISITA SIGNIFICATIVA María Corina Machado al salir de la Casa Blanca: "Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela"

Desde la Fundación Heritage en Washington, Machado elogió la actuación de Trump. “Se necesitó mucha valentía para hacer lo que hizo”, afirmó, al agradecerle personalmente la operación que llevó a la caída de Nicolás Maduro. “Lo hizo por el bienestar de los estadounidenses, pero también por el de los venezolanos. El presidente Trump está con el pueblo de Venezuela”, aseguró.

“No se trata de mí, se trata de la voluntad popular”, subrayó Machado al referirse al proceso político venezolano, recordando que la soberanía popular se expresó “en condiciones terribles”, pero aun así fue desconocida por el régimen. “El régimen se robó las elecciones, y eso es algo que el presidente de Estados Unidos comprende claramente”, afirmó.

La caída del Muro de Berlín

La Premio Nobel de la Paz señaló que la lucha democrática en Venezuela tiene un alcance histórico comparable con la caída del Muro de Berlín, al asegurar que podría marcar el fin del comunismo y del narcoterrorismo en el hemisferio occidental.

Sostuvo que Venezuela tomó una decisión como país: reunificarse y luchar por su derecho a ser libre. “Venezuela decidió reencontrarse como nación y pelear por su libertad, y este momento tiene implicaciones enormes, no solo para nuestro país, sino para todo el hemisferio”, señaló.

En ese contexto, destacó el impacto regional que tendría una transición democrática venezolana. “Imaginen lo que significaría una transición a la democracia en Venezuela para países como Cuba. Por primera vez en la historia podríamos tener un continente libre de comunismo y de narcoterrorismo”, resaltó.

A su juicio, la eventual desaparición de las dictaduras en Venezuela, Cuba y Nicaragua marcaría un punto de quiebre histórico. “Esto es comparable con la caída del Muro de Berlín, pero en las Américas”, enfatizó.

“El futuro de América Latina se está luchando en suelo venezolano"

La líder opositora reconoció que el proceso avanza con rapidez y complejidad. “Las cosas en Venezuela se están moviendo muy rápido”, dijo, al advertir que mientras el régimen siga en el poder “no hay confianza para las personas, para las instituciones ni para las empresas”, razón por la cual persiste un estricto nivel de supervisión sobre los ingresos petroleros.

No obstante, aseguró que la transición puede acelerarse. “Como ha dicho el secretario de Estado (Marco Rubio), las fases se solapan y esto puede avanzar enormemente”, indicó. Machado adelantó que sostendrá nuevas reuniones en Washington y en otras ciudades, aunque evitó ofrecer detalles. “Prefiero no hacerlo por respeto a las agendas y a los acuerdos con mis interlocutores”, explicó.

Además, evocó el papel histórico del país caribeño en la región. “Así como Venezuela fue hace 200 años el foco de la lucha por la libertad de América Latina, una vez más el futuro de la región se está luchando en suelo venezolano”, sostuvo. Machado anunció que regresará al país “lo antes posible” y expresó su esperanza de que muchos venezolanos puedan acompañarla en ese camino.

“No hay tensiones religiosas, raciales o regionales”

Machado indicó que el encuentro con Trump tuvo como propósito recibir un mensaje directo para los venezolanos. “Es la seguridad de que contamos con los Estados Unidos para avanzar en una ruta donde se haga respetar la soberanía nacional, la libertad, la democracia y la justicia”, subrayó.

La líder democrática reconoció que el proceso en marcha, que inició con la caída del dictador chavista, es complejo y urgente. “Para muchos venezolanos esta es una situación de vida o muerte. Hay una enorme urgencia ética”, dijo.

Aseguró que se están dando pasos concretos hacia una transición real. “Definitivamente estamos ahora en los primeros pasos de una verdadera transición a la democracia que tendrá un impacto inmenso en la vida de los venezolanos, pero también en la región, el hemisferio y el mundo”.

En sus declaraciones, Machado destacó que la sociedad venezolana presenta una cohesión singular, descartando las preocupaciones porque en el país caribeño se presente una situación similar a la de Irak. “Estamos hablando de una sociedad en la que más del 90% de la población quiere lo mismo. No hay tensiones religiosas, raciales o regionales. Hay un deseo colectivo: queremos a nuestros hijos de vuelta en casa”, afirmó.

Una Venezuela “profundamente proestadounidense”

En ese contexto, sostuvo que la unidad nacional ha sido clave para enfrentar al régimen chavista. “Hemos podido unificar al país y derribar las barreras que el régimen levantó para dividirnos”, señaló, al insistir en que lo esencial no es solo la salida del poder autoritario, sino “el país que vendrá después”.

Machado remarcó que la Venezuela que emerja de la transición será una nación basada en valores democráticos y de dignidad. “La gente no quiere vivir de dádivas ni depender de una caja de comida. Quiere vivir de un trabajo bien hecho. Eso es dignidad y eso es lo que Venezuela merece”, expresó.

Asimismo, afirmó que el resultado de este proceso será una Venezuela “profundamente proestadounidense” y el “mejor aliado que Estados Unidos haya tenido en las Américas”. En contraste, sostuvo que figuras del actual poder interino “no representan al pueblo venezolano ni a las Fuerzas Armadas”, al señalar que Delcy Rodríguez es “la principal aliada y representante del régimen ruso, chino e iraní”.

Agenda con Edmundo González Urrutia

La líder venezolana también se refirió a la agenda futura junto al presidente electo Edmundo González Urrutia. “Hemos hablado del camino que tenemos por delante para prepararnos para asumir el gobierno en el momento apropiado”, indicó.

Machado dedicó parte de su mensaje a la crisis humanitaria y a los presos políticos. “Estoy hablando de los presos políticos, de los niños que crecen sin sus madres, de las escuelas que funcionan dos veces por semana, de quienes viven sin salud ni alimentos. Tenemos una generación que sufre los niveles más altos de desnutrición en un siglo”, advirtió.

Finalmente, envió un mensaje directo a los venezolanos dentro y fuera del país: “Mi mensaje al pueblo venezolano es claro: seremos libres y lo lograremos con el apoyo del presidente Trump y del pueblo estadounidense. Venezuela será libre”.