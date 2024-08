María Corina Machado a empleados públicos: divulguemos mensajes de fuerza

Advirtió que estos trabajadores no se van a quebrar, ni se van rendir. Recordó que las monstruosidades que ha cometido el régimen humillándolos "los termina de hundir". Agregó que todo el mundo sabe que se quisieron robar las elecciones por las malas y el país esto no lo perdona. "Así que tengan la seguridad de que vamos a hacer que se respete la voluntad de los venezolanos".

En segundo lugar pidió que los empleados públicos se ayuden unos a otros “porque el régimen trata de sembrar desconfianza y separación. Pero tú eres inteligente. Tú sabes que somos esa mayoría que clama como tú un cambio para bien. Tú sabes que somos esa mayoría...”.

“Quieren sembrarte el miedo porque ellos te tienen miedo a ti. Así que necesito que te cuides que te informes bien de lo que está pasando y que nos ayudes a divulgar estos mensajes de fuerza y confianza entre toda tu gente”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/mariacorinaya/status/1826368617023504394?s=12&t=20VtH28DbHRiou-3H4bMZQ&partner=&hide_thread=false Tú, que eres empleado público y también quieres cambio; éstas son mis 3 tareas para ti.https://t.co/j7YVvGtCf3 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 21, 2024

Y en tercer lugar “prepárate porque el cambio es inevitable más pronto de lo que algunos creen todos ustedes van a poder expresarse libremente, levantar la frente con orgullo por ser venezolano y los vamos a necesitar para sacar este país adelante. Vamos a poner a valer a Venezuela con honestidad y trabajo productivo con la mejor educación del mundo, con un Internet que vuele por todo el país, con salud de primera y justicia justa porque todos vamos a ser iguales en una Venezuela luminosa y buena que nos va a abrazar en una sola familia. Esto es lo que viene y lo haremos juntos porque vamos de la mano de Dios”.

Indignación

En su mensaje María Corina Machado le habló a cada uno de los empleados públicos: "tú que trabajas en un Ministerio, en una Gobernación, en una Alcaldía, en una empresa pública o en una contratista sé lo que están viviendo y me duele y me indigna tanto como a ustedes porque un empleado que trabaja para un organismo del Estado tiene que estar el servicio de la Nación, no le pertenece a ningún grupito. Así que no pueden sentir que ellos son tus dueños o que les debes algo".

Tienes que ser reconocido por tus conocimientos por tu experiencia por tu talento por tu desempeño y siempre respetar el mérito, obteniendo una buena remuneración, dijo. "No tienes que bajarle la cabeza a nadie. Este régimen desde el principio trató despóticamente a los empleados públicos" obligándoles a repetir mensajes ideologizados y a ir a sus acto.

“No, esto no es normal, eso es aberrante. Eso es humillante y por eso la gente se cansó. Nunca más una ama de casa va a bajar la cabeza por una bolsa de comida. A partir de nuestra apoteósica victoria, el 28 de julio y la gesta épica del 29 de julio, cuando demostramos con las actas en la mano nuestro triunfo ahí el régimen se desató. Atacaron a jóvenes que protestaban en zonas populares, fueron contra periodistas, despidieron a maestros, enfermeros y detuvieron militares y policías porque se negaron a reprimir " y porque decidieron escuchar su conciencia y respetar la ley han amenazado a los familiares".

Han estado detrás de “tus propias redes sociales, tus mensajes privados revisando tu teléfono. Esto es monstruoso y lo que buscan lo que pretenden es aterrarlos y aislarlos que todos se paralicen. Sabemos que son gente trabajadora honesta, que quieren el bien del país y el de su comunidad. Pero los corruptos los abusadores, los aduladores de eso jerarcas del régimen, son una minoría, son un grupito muy ruidoso, si, pero minoría y eso fue lo que demostramos al mundo, el 28 de julio".

Comprendemos perfectamente la angustia de cada uno de los empleados públicos que no puedan expresar abiertamente que "nosotros somos la mayoría del país. Pero está convencida de que "este régimen que ha traído tanta destrucción, miseria, corrupción y separación ha llegado a su fin”.

“Nosotros comprendemos los temores que ustedes tienen porque este régimen es despiadado...sé porque muchos de ustedes me lo han dicho en las calles de Venezuela en todo nuestro recorrido, que ustedes también quieren este cambio tanto como nosotros , que quieren vivir bien y ganar bien y traer a sus hijos de regreso a casa”.

FUENTE: VIDEO MARÍA CORINA MACHADO