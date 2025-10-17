viernes 17  de  octubre 2025
VENEZUELA

Régimen de Maduro arrecia detenciones y allanamientos tras Nobel de la Paz a María Corina Machado

Los operativos represivos se han concentrado en los estados Lara, Anzoátegui, Guárico, Vargas y Sucre, según denunció el partido Vente Venezuela

El Heliicoide, principal centro de detención arbitraria de presos políticos del régimen de Maduro, Venezuela.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El partido político Vente Venezuela, liderado por la opositora María Corina Machado, denunció una nueva ola de represión del régimen de Nicolás Maduro, que en los últimos días habría dejado al menos 30 detenciones arbitrarias y múltiples allanamientos en distintos estados del país caribeño.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial en X, la organización alertó sobre esta ofensiva que ocurre pocos días después de que Machado fuera galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, un reconocimiento internacional a su lucha por la libertad, la democracia y los derechos humanos en Venezuela.

"Entre los secuestrados se encuentran miembros de organizaciones políticas, líderes sociales y familiares de dirigentes, quienes son sometidos a desaparición forzada", señaló Vente Venezuela.

De acuerdo con el comunicado, los operativos represivos se han concentrado en los estados Lara (noreste), Anzoátegui (noreste), Guárico (centro-norte), Vargas (centro) y Sucre (este), donde fuerzas de seguridad del régimen han irrumpido de manera violenta y sin órdenes judiciales en viviendas de ciudadanos vinculados con la oposición.

Arremetida del régimen

"Muchos de estos allanamientos ilegales están siendo realizados de manera violenta y sin orden judicial. Además, funcionarios se roban incluso pertenencias que se encuentran en la propiedad, como vehículos y celulares", agregó el partido en su mensaje.

La organización calificó estos hechos como una violación sistemática de los derechos humanos y responsabilizó directamente al régimen de Maduro por lo que denomina un "terrorismo de Estado" dirigido contra venezolanos que piensan distinto.

"Exigimos el cese de la persecución y alertamos a la comunidad internacional del Terrorismo de Estado que sigue encerrando a venezolanos inocentes por pensar distinto", expresó Vente Venezuela.

La arremetida se produce en un momento de máxima exposición internacional para la líder opositora, cuyo reconocimiento con el Premio Nobel de la Paz ha colocado nuevamente a Venezuela en el foco del debate global sobre la represión y la falta de libertades políticas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VenteDDHH/status/1979221252306014476?t=YQl-mztuweVOmHpY7DE9Cg&s=19&partner=&hide_thread=false

Alerta mundial

Organizaciones defensoras de derechos humanos también han documentado un aumento en los arrestos arbitrarios, los allanamientos sin orden judicial y las desapariciones forzadas en las últimas semanas, especialmente contra miembros de movimientos opositores, activistas comunitarios y familiares de dirigentes políticos.

La denuncia de Vente Venezuela es una nueva alerta a los gobiernos democráticos y organismos multilaterales a mantener la atención sobre la crisis venezolana ante una nueva ola de "secuestro de venezolanos inocentes" por motivos políticos.

"Exigimos el cese de la persecución y alertamos a la comunidad internacional del Terrorismo de Estado que sigue encerrando a venezolanos inocentes por pensar distinto", enfatiza el comunicado.

FUENTE: Con información de redes sociales

