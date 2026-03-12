María Corina Machado afirma que cuenta con aliados para regresar y seguir su lucha en Venezuela

María Corina Machado dio una rueda de prensa en Washington (EEUU) el 28 de enero de 2026

SANTIAGO DE CHILE. - La líder política y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado , aseguró este jueves que en su regreso Venezuela cuenta con aliados para continuar la lucha cívica por la libertad en el país y que lo hará de manera “armoniosa y coordinada”.

En su primera rueda de prensa en Chile, previo a un encuentro con la diáspora venezolana, Machado no dio fecha a su anunciado retorno al país, del que salió desde su clandestinidad en noviembre de 2025 en ocasión de su premiación en Noruega. No obstante insistió en que será un hecho.

También instó a todos los países de Latinoamérica que ayuden a los venezolanos a volver a su país "unidos en los valores de democracia y libertad".

Presos políticos en Venezuela

Machado en su mensaje no se refirió al “reconocimiento” que dio el gobierno de EEUU a la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para actuar concretamente en el caso de los activos ante un tribunal estadounidense, pero fustigó al régimen.

"Caos son ellos, violencia son ellos, nosotros somos garantía de seguir de forma ordenada, con civismo. No confunda civismo con debilidad", recalcó.

Se refirió a la situación de los presos políticos en Venezuela, cuya cantidad se calcula aún en 500 a pesar del proceso de liberaciones, y se detuvo en el caso de la exjuez María Lourdes Afiuni, presa política de Hugo Chávez durante su mandato, por dictar una sentencia “según su conciencia”.

Y también resaltó la violencia que incluso ella recibió cuando fue a visitarla a la cárcel de mujeres, INOF.

Dijo que su objetivo es "acompañar a los venezolanos en esta lucha hasta el final".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2032080018390860109&partner=&hide_thread=false “En #Venezuela los jueces también son presos políticos”. @MariaCorinaYA recuerda el caso de la jueza Afiuni que se atrevió a desafiar al régimen y Chávez la mandó a meter presa. pic.twitter.com/DDKKSYRfZG — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) March 12, 2026

Regreso con aliados

“Mi regreso a Venezuela será de manera armoniosa y coordinada con nuestros aliados", dijo luego de subrayar que los venezolanos “han entendido que esta es una lucha importantísima para el país”.

Aseguró que buscará "la alineación de todos los vectores, de todos los que quieren que Venezuela quiera avanzar con leyes claras".

Insistió en defender “la soberanía popular expresada en el voto” que recalcó “es sagrada", ante lo cual los venezolanos "están más unidos que nunca".

María Corina Machado espera por España

En otro reporte de sus declaraciones, Machado alabó la figura del rey de España Felipe VI por "su apoyo a la gesta del pueblo de Venezuela", luego de criticar la posición del presidente de gobierno Pedro Sánchez por su silencio.

"Con respecto al gobierno de España, en Europa, ha sido el vínculo fundamental con América Latina", dijo tras referirse a su encuentro con el monarca en la investidura del presidente José Antonio Kast.

"Nosotros hubiéramos esperado que España tuviera el liderazgo en esta materia y lamentamos que no haya sido así. Vienen horas decisivas y cada gobierno tomara su decisión, si está del lado del crimen o de la justicia, del lado de la tiranía o del lado del pueblo de Venezuela", puntualizó

FUENTE: Con información de EFE, red X Vente Venezuela