jueves 12  de  marzo 2026
TRANSICIÓN

María Corina Machado afirma que cuenta con aliados para regresar y seguir su lucha en Venezuela

La líder venezolana no dio fecha para su retorno al país y abogó por “la alineación de todos” y por no confundir civismo con debilidad, en un acto en Chile

María Corina Machado dio una rueda de prensa en Washington (EEUU) el 28 de enero de 2026

María Corina Machado dio una rueda de prensa en Washington (EEUU) el 28 de enero de 2026

EFE/Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTIAGO DE CHILE.- La líder política y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, aseguró este jueves que en su regreso Venezuela cuenta con aliados para continuar la lucha cívica por la libertad en el país y que lo hará de manera “armoniosa y coordinada”.

En su primera rueda de prensa en Chile, previo a un encuentro con la diáspora venezolana, Machado no dio fecha a su anunciado retorno al país, del que salió desde su clandestinidad en noviembre de 2025 en ocasión de su premiación en Noruega. No obstante insistió en que será un hecho.

El presidente Trump se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado en la Oficina Oval el 15 de enero de 2026.
María Corina Machado habría sido recibida por segunda vez por Trump, según fuentes
La líder política y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.- AFP
Liderazgo de María Corina Machado persiste y Delcy Rodríguez es empleada de Trump, afirma analista

También instó a todos los países de Latinoamérica que ayuden a los venezolanos a volver a su país "unidos en los valores de democracia y libertad".

Presos políticos en Venezuela

Machado en su mensaje no se refirió al “reconocimiento” que dio el gobierno de EEUU a la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para actuar concretamente en el caso de los activos ante un tribunal estadounidense, pero fustigó al régimen.

"Caos son ellos, violencia son ellos, nosotros somos garantía de seguir de forma ordenada, con civismo. No confunda civismo con debilidad", recalcó.

Se refirió a la situación de los presos políticos en Venezuela, cuya cantidad se calcula aún en 500 a pesar del proceso de liberaciones, y se detuvo en el caso de la exjuez María Lourdes Afiuni, presa política de Hugo Chávez durante su mandato, por dictar una sentencia “según su conciencia”.

Y también resaltó la violencia que incluso ella recibió cuando fue a visitarla a la cárcel de mujeres, INOF.

Dijo que su objetivo es "acompañar a los venezolanos en esta lucha hasta el final".

Regreso con aliados

“Mi regreso a Venezuela será de manera armoniosa y coordinada con nuestros aliados", dijo luego de subrayar que los venezolanos “han entendido que esta es una lucha importantísima para el país”.

Aseguró que buscará "la alineación de todos los vectores, de todos los que quieren que Venezuela quiera avanzar con leyes claras".

Insistió en defender “la soberanía popular expresada en el voto” que recalcó “es sagrada", ante lo cual los venezolanos "están más unidos que nunca".

María Corina Machado espera por España

En otro reporte de sus declaraciones, Machado alabó la figura del rey de España Felipe VI por "su apoyo a la gesta del pueblo de Venezuela", luego de criticar la posición del presidente de gobierno Pedro Sánchez por su silencio.

"Con respecto al gobierno de España, en Europa, ha sido el vínculo fundamental con América Latina", dijo tras referirse a su encuentro con el monarca en la investidura del presidente José Antonio Kast.

"Nosotros hubiéramos esperado que España tuviera el liderazgo en esta materia y lamentamos que no haya sido así. Vienen horas decisivas y cada gobierno tomara su decisión, si está del lado del crimen o de la justicia, del lado de la tiranía o del lado del pueblo de Venezuela", puntualizó

FUENTE: Con información de EFE, red X Vente Venezuela

