jueves 8  de  enero 2026
VENEZUELA

María Corina Machado a familiares de presos políticos: "Su entereza no fue en vano"

La Premio Nobel de la Paz afirmó que la verdad comienza a abrirse paso y llamó a no bajar la presión hasta lograr una Venezuela libre y democrática

La líder política de Venezuela, María Corina Machado.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, calificó este jueves la liberación de un grupo de presos políticos como un “acto de restitución moral” y aseguró que la injusticia impuesta por el régimen chavista “no va a ser eterna”, tras confirmarse las primeras excarcelaciones registradas luego de la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro.

De acuerdo con la información disponible, al menos 22 de los más de 800 presos políticos que permanecían detenidos en Venezuela recuperaron su libertad, luego de que las autoridades anunciaran la excarcelación de un “número importante” de procesados, incluidos ciudadanos extranjeros, sin ofrecer inicialmente un listado oficial detallado.

Se trata de las primeras liberaciones producidas bajo el interinato de Delcy Rodríguez, quien asumió funciones de manera temporal tras la operación militar ejecutada por Estados Unidos el pasado 3 de enero, en la que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"La injusticia no será eterna"

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Machado destacó el profundo significado ético y simbólico de estas excarcelaciones para el país y para las víctimas de la represión. “Este día importa porque reconoce lo que siempre supimos: que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aun muy herida, termina por abrirse paso”, expresó.

La dirigente opositora dedicó su pronunciamiento a los familiares de los presos políticos, a quienes reconoció como actores fundamentales en la defensa de la dignidad frente al autoritarismo.

“Durante muchos meses, muchos años, incluso décadas, sus familias han sostenido el peso feroz de una condena que no estaba en ningún expediente: la de la espera, la del silencio, la del hogar que se mantuvo en pie mientras el país parecía derrumbarse”, afirmó.

"No borra el daño causado"

Machado también destacó que los familiares de estos excarcelados fueron “fortaleza cuando faltó la libertad, dignidad cuando abundó la injusticia y esperanza cuando el tiempo quiso convertirse en castigo”. En ese sentido, insistió en que la liberación de algunos presos no borra el daño causado por la dictadura, pero sí representa un punto de inflexión moral. “Nada devuelve los años robados, nada borra las noches largas ni las ausencias irreparables. Pero este día importa, porque confirma que su entereza no fue en vano”, señaló.

Asimismo, afirmó que los familiares de los detenidos sostuvieron “la noción misma de justicia frente a un régimen que intentó enterrarla”, y los exhortó a recibir este momento “con una alegría serena y firme”, aseguró la líder opositora.

Machado reiteró que estas excarcelaciones no representan el final de la lucha y advirtió que aún persisten cientos de presos políticos en el país.

“No descansaremos hasta que todos los presos sean libres y hasta que Venezuela pueda reencontrarse plenamente en democracia y libertad”, afirmó, al tiempo que expresó su compromiso de seguir acompañando a las víctimas del régimen “de la mano de Dios”.

Presos políticos en libertad

Entre los excarcelados figuran el abogado Perkins Rocha, asesor jurídico de Vente Venezuela; los dirigentes Juan Pablo Guanipa, Henry Alviárez, Dignora Hernández y Biaggio Piglieri, quienes permanecían recluidos en la sede del Helicoide, al igual que Rafael Tudares, yerno del presidente electo de Venezuela, Edmundo González.

También fueron puestos en libertad la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel; Javier Tarazona; los periodistas Roland Carreño, Nakarí Ramos, Nicmar Evans y Carlos Luis Rojas; así como el excandidato presidencial Enrique Márquez, María Oropeza, Lewis Mendoza, Josnar Baduel y Sofía Sahagún, según información pendiente de confirmación oficial.

Entre los ciudadanos extranjeros liberados se mencionan los españoles Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, de origen vasco; el canario Miguel Moreno y el valenciano Ernesto Gorbe, quienes se encontraban detenidos de manera arbitraria.

La mayoría de los liberados permanecía recluida en El Helicoide, centro señalado por organismos internacionales como una de las principales cárceles de presos políticos y espacio sistemático de torturas, cuyo proceso de desmantelamiento comenzó este 8 de enero.

FUENTE: Con información de AFP/ Redacción DLA/ Con información de Redes Sociales

