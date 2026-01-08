jueves 8  de  enero 2026
Dan a conocer nombres de los primeros 22 presos políticos en libertad, incluidos extranjeros

"Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento", precisó en declaraciones a la prensa en el palacio Legislativo

Atali Cabrejo, la madre del encarcelado Juan José Freitas, de 35 años, de Vente Venezuela, gesticula cerca de la entrada de El Helicoide tras el anuncio del régimen de liberar a presos políticos.

Atali Cabrejo, la madre del encarcelado Juan José Freitas, de 35 años, de Vente Venezuela, gesticula cerca de la entrada de El Helicoide tras el anuncio del régimen de liberar a presos políticos.

AFP
El portavoz del régimen de Venezuela, Jorge Rodríguez.

El portavoz del régimen de Venezuela, Jorge Rodríguez.

 

PRENSA MIRAFLORES IMAGEN DE ARCHIVO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS — Veintidós de los más de 800 presos políticos en Venezuela ya fueron puestos en libertad, se informó, luego de que el régimen anunció que un "número importante" de procesados, incluidos extranjeros, serían liberados este jueves, sin ofrecer detalles ni nombres.

Se trata de las primeras excarcelaciones bajo el interinato de Delcy Rodríguez, que asumió funciones de manera temporal tras una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero en la que capturó al dictador depuesto Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Edmundo González Urrutia en una declaración el 4 de enero de 2026. 
DECLARACIONES

Edmundo González Urrutia pide "la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos"
La ONG Foro Penal contabiliza 863 presos políticos del régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela.
DDHH

Foro Penal pide amnistía general para los 863 presos políticos en Venezuela

Ambos se encuentran en Nueva York, donde se enfrentan a la justicia por varios cargos, incluido narcotráfico y terrorismo.

Presos políticos en libertad

Según se conoció, el abogado Perkin Rocha, asesor jurídico de Vente Venezuela de la líder María Corina Machado, los colaboradores Juan Pablo Guanipa, Henry Alviárez, Dignora Hernández y Biaggio Piglieri salieron de la cárcel del Helicoide, al igual que Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González.

También fueron puestos en libertad la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, Javier Tarazona, los periodistas Roland Carreño, Nakarí Ramos, Nicmar Evans y Carlos Luis Rojas, además del excandidato Enrique Márquez, María Oropeza, Lewis Mendoza, Josrnar Baduel y Sofía Sahagún, según la información que espera por confirmación oficial.

Entre los ciudadanos extranjeros detenidos arbitrariamente, fueron mencionados a los españoles Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, de origen vasco; el canario Miguel Moreno y el valenciano Ernesto Gorbe.

La mayoría de ellos permanecían recluidos en El Helicoide, la cárcel de presos políticos señalada de centro de torturas y la cual comenzó a ser desmantelada este 8 de enero en horas de la mañana.

HELICOIDEAFP.jpg
El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de presos políticos del régimen de Maduro en Venezuela.

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de presos políticos del régimen de Maduro en Venezuela.

Por la convivencia pacífica

"Para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras", dijo el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afín al régimen chavista.

"Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento", señaló en declaraciones a la prensa en el Palacio Legislativo, sin precisar la cantidad de personas que quedarán en libertad.

El jefe parlamentario agradeció al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y a Catar, "que de manera presta atendieron el llamado" de la presidenta interina, precisó.

"Es un gesto unilateral del gobierno bolivariano", aseguró Rodríguez.

La ONG Foro Penal, que presta asesoría a presos políticos, contabilizó 806 presos por razones políticas en Venezuela, de ellos 175 militares, según el más reciente reporte.

Familiares de los presos políticos esperan con ansias la lista completa de los liberados, mientras las ONG insistían en la libertad —y no excarcelación— de todos los detenidos como paso seguro hacia el rescate de la democracia en el país.

"Rocío ya está en libertad"

La activista Rocío San Miguel fue liberada en Caracas y "está bien", informó el jueves su defensa, en una jornada de excarcelación de prisioneros por motivos políticos en Venezuela.

Abogada, experta en temas militares y activista de derechos humanos, San Miguel fue detenida en febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, acusada de un supuesto complot para atacar una base militar en Táchira, estado fronterizo con Colombia, y posteriormente a Nicolás Maduro. Su defensa siempre lo negó.

"Rocío ya está en libertad, está en condiciones estables su salud y está bien", dijo la abogada Theresly Malavé.

Más temprano el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había confirmado desde España la liberación de San Miguel, de doble nacionalidad, además de otros cuatro españoles.

San Miguel estaba bajo custodia de los servicios de inteligencia bajo la acusación de "traición", "terrorismo" y "conspiración", según las autoridades.

La directora de la ONG Control Ciudadano fue detenida cinco meses antes de las elecciones presidenciales y los más de 2.400 arrestos que siguieron a las protestas que estallaron contra la cuestionada reelección de Maduro.

FUENTE: Con información de AFP

