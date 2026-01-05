martes 6  de  enero 2026
DDHH

Foro Penal pide amnistía general para los 863 presos políticos en Venezuela

“Una amnistía general para la libertad de los presos políticos sería un gesto importante en este momento para unificar a la población venezolana", indicó la ONG

La ONG Foro Penal contabiliza 863 presos políticos del régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela.

@Presidencia_VE
El director de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero.

FORO PENAL PARA DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS - El presidente de la organización no gubernamental Foro Penal, Alfredo Romero, defendió este lunes la necesidad de una amnistía general como gesto político tras la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte del gobierno de los Estados Unidos.

La organización estima en 863 el número de personas detenidas en Venezuela por motivos políticos.

“Una amnistía general para la libertad de los presos políticos sería un gesto importante en este momento para unificar a la población venezolana, obviamente sin garantizar impunidad por crímenes de lesa humanidad”, señaló Romero en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

Asimismo, destacó que Foro Penal “está dispuesto a aportar lo necesario” para avanzar en ese proceso.

Cambios contundentes

Por su parte, el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, expresó que la liberación de los presos políticos debe ser el primer paso si se pretende hablar de cambios reales en el país. “Si se quiere hablar de gestos de cambio contundentes y serios, la amnistía general y plena para todos los presos y perseguidos políticos de Venezuela debe ser el primer paso. Libertad inmediata, sin condiciones ni trucos”, afirmó.

Himiob difundió además el balance más reciente de presos políticos en Venezuela, que incluye un total de 863 personas detenidas. Entre ellas figuran 106 mujeres, como Sofía Sahagún y Emirlendris Benítez.

El informe también señala la existencia de nueve defensores de derechos humanos privados de libertad, entre ellos Javier Tarazona y Kennedy Tejeda; 86 extranjeros, como Yevhenii Trush y Angelique Corneille; así como 176 militares, entre ellos Igbert Marín, además de un adolescente identificado como G.R., quienes, según Foro Penal, “siguen arbitrariamente detenidos”.

El pasado viernes, Foro Penal informó sobre la excarcelación de 44 presos políticos —42 hombres y dos mujeres—, que se suman a otras 61 liberaciones reportadas por la organización el pasado 29 de diciembre.

Embed - Analista destaca la liberación de presos políticos como clave en Venezuela

FUENTE: Con información de Europa Press

