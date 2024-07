María Corina Machado: "Hemos luchado todos estos años para este día"

Por su parte, la líder política María Corina Machado, exhortó a los testigos de mesa a permanecer en los centros de votación para lograr el proceso de escrutinio público.

"Nuestros testigos tienen derecho a tener su acta. Esto es algo que está claramente expresado en el manual", afirmó Machado.

De igual manera, indicó que el proceso de conteo de votos es un proceso público, contemplado en la normativa vigente, por lo que pidió a los venezolanos a no dejar solos a los testigos. "La mejor forma que tenemos para defendernos es la presencia cívica... Ha llegado esta hora que se la etapa crucial, queremos pedirles a todos los venezolanos que se queden en los centros de votación que estén ahí en comunidad, cívicamente, en vigilia"

De igual manera, insistó en que no darán proyecciones ni estimaciones de los resultados. "Ustedes nos conocen nosotros no especulamos", no obstante, dejó saber que los reportes indican que "se batió récord en los 24 estados del país".