viernes 29  de  mayo 2026
Derechos humanos

Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia muerte de otro recluso: suman 18 entre abril y mayo

Enfermar dentro de una cárcel puede ser una sentencia de muerte, denunció el Observatorio de Prisiones. Francisco Orellano falleció en el estado Táchira

El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció este 29 de mayo de 2026 la muerte de un preso en el Centro Penitenciario de Occidente, ubicado en Santa Ana, estado Táchira, tras presentar un cuadro complicado de salud y no recibir atención médica oportuna

El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció este 29 de mayo de 2026 la muerte de un preso en el Centro Penitenciario de Occidente, ubicado en Santa Ana, estado Táchira, tras presentar un cuadro complicado de salud y no recibir atención médica oportuna

Observatorio Venezolano de Prisiones
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este viernes la muerte de otro recluso bajo custodia del chavismo, con lo cual suman 18 los detenidos fallecidos en los últimos meses.

"Francisco Orellano murió bajo custodia del Estado venezolano en el Centro Penitenciario de Occidente, ubicado en Santa Ana, estado Táchira, tras presentar un cuadro complicado de salud y no recibir la atención médica que requería oportunamente. Con su fallecimiento, que ocurre en medio de una crisis penitenciaria, donde enfermar dentro de una cárcel puede convertirse en una sentencia de muerte, ya son 18 las personas privadas de libertad que han muerto bajo custodia del régimen venezolano entre abril y lo que va de mayo de 2026", dijo la organización a través de la red social X.

Lee además
Los familiares de los presos políticos cumplieron, este 3 de marzo, 54 días de vigilia en las afueras de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.
REPRESIÓN

Oposición venezolana denuncia que excarcelaciones de presos políticos son "espasmódicas"
La entonces canciller de Venezuela Delcy Rodríguez y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en un pasillo de la OEA en Washington el 21 de junio de 2016 
INVESTIGACIÓN

Evidencias apuntan a que Rodríguez Zapatero intervino en la excarcelación de presos políticos en Venezuela

Aparte de Orellano, los presos fallecidos en las cárceles venezolanas este año que ha documentado la ONG son José Espinales, Willian Jonás Colina Delgado, Leonel Enrique Rodríguez Ramos, Gregorio Antonio Arias, Francisco Segundo Ojeda, Antonio José Manzano, Ovidio José Madriz Mendoza, Deivi Enrique García, Rosqui Norberto Escalona, Yelamo Zárraga José Ramón y Yussedt Ernesto Escalona Mejías.

El Observatorio indicó que "cientos de presos permanecen recluidos con enfermedades respiratorias, tuberculosis, infecciones, desnutrición y otras patologías que avanzan sin controles médicos adecuados, mientras los traslados hospitalarios suelen llegar tarde o simplemente nunca ocurren".

La ONG subrayó que las muertes de los detenidos representan una grave violación de la Constitución Bolivariana de Venezuela, cuyo artículo 83 establece que la salud es un derecho social fundamental y una obligación del Estado. Además, señalaron, el artículo 272 ordena garantizar un sistema penitenciario que respete los derechos humanos y contribuya a la rehabilitación de las personas privadas de libertad.

Exigen investigación y justicia

También exigieron la actuación de la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, para que vele por los derechos humanos de los detenidos. "Mientras los presos enferman, se deterioran y mueren bajo custodia, la actuación de los órganos encargados de prevenir estas violaciones sigue siendo inexistente o insuficiente".

Puntualizaron que, cuando un preso muere por falta de atención médica, abandono institucional o condiciones incompatibles con la vida, "no solo fracasa el sistema penitenciario sino que también fracasan los mecanismos de protección y control que tienen el deber de actuar para evitar estas tragedias. Cada una de estas muertes exige una investigación, verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y responsabilidades concretas para quienes, por acción u omisión, permitieron que ocurrieran".

FUENTE: Con información del Observatorio Venezolano de Prisiones

Temas
Te puede interesar

ONG venezolana exige que Ministerio Público "cese simulación institucional" ante casos de presos políticos

Muerte del preso político lleva más de 20 días sin respuesta oficial ni responsables

Hamás confirma la muerte del líder de su brazo militar en un bombardeo de Israel en Gaza

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Christopher Delgado, fundador y director ejecutivo de Goliath Ventur, acusado de fraude en Florida. 
INCAUTAN

Hombre de Florida acusado de defraudar $400 millones enfrenta decomiso de mansiones millonarias y autos de lujo

La líder opositora venezolana María Corina Machado saluda a los simpatizantes durante una conferencia de prensa, en la Ciudad de Panamá, el 23 de mayo de 2026.
POLÍTICA

Oposición propone negociación con el chavismo liderada por Machado y el acompañamiento de EEUU

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
REUNIóN DE EMERGENCIA

Trump se prepara para "su decisión final" sobre Irán

Sitio web con datos salariales de la nómina de la Ciudad de Miami.
TRANSPARENCIA

Miami activa portal web para consultar salarios de empleados municipales, podría sorprenderse

Esta foto muestra al jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan (centro); al jefe del Estado Mayor y primer viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), general Roberto Legra Sotolongo (segundo de la izquierda) y otros oficiales militares cubanos, durante su reunión en el perímetro de la Estación Naval de EEUU, en la Bahía de Guantánamo, Cuba, el 29 de mayo de 2026.
EEUU

La Habana confirma encuentro con el Comando Sur, Guantánamo y seguridad nacional son parte de la agenda

Te puede interesar

Esta foto muestra al jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan (centro); al jefe del Estado Mayor y primer viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), general Roberto Legra Sotolongo (segundo de la izquierda) y otros oficiales militares cubanos, durante su reunión en el perímetro de la Estación Naval de EEUU, en la Bahía de Guantánamo, Cuba, el 29 de mayo de 2026.
EEUU

La Habana confirma encuentro con el Comando Sur, Guantánamo y seguridad nacional son parte de la agenda

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Christopher Delgado, fundador y director ejecutivo de Goliath Ventur, acusado de fraude en Florida. 
INCAUTAN

Hombre de Florida acusado de defraudar $400 millones enfrenta decomiso de mansiones millonarias y autos de lujo

José Luis Zapatero, expresidente de España. 
España

La carta a Fidel Castro que Anson le extrajo del cerebro a Rodríguez Zapatero

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
REUNIóN DE EMERGENCIA

Trump se prepara para "su decisión final" sobre Irán

Congresista federal demócrata por Florida Frederica S. Wilson. 
TODA UNA VIDA

Representante federal de Florida Frederica Wilson anuncia que no buscará la reelección al Congreso en 2026