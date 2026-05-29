Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia muerte de otro recluso: suman 18 entre abril y mayo

El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció este 29 de mayo de 2026 la muerte de un preso en el Centro Penitenciario de Occidente, ubicado en Santa Ana, estado Táchira, tras presentar un cuadro complicado de salud y no recibir atención médica oportuna

CARACAS.- La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este viernes la muerte de otro recluso bajo custodia del chavismo, con lo cual suman 18 los detenidos fallecidos en los últimos meses.

"Francisco Orellano murió bajo custodia del Estado venezolano en el Centro Penitenciario de Occidente, ubicado en Santa Ana, estado Táchira, tras presentar un cuadro complicado de salud y no recibir la atención médica que requería oportunamente. Con su fallecimiento, que ocurre en medio de una crisis penitenciaria, donde enfermar dentro de una cárcel puede convertirse en una sentencia de muerte , ya son 18 las personas privadas de libertad que han muerto bajo custodia del régimen venezolano entre abril y lo que va de mayo de 2026", dijo la organización a través de la red social X.

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Aparte de Orellano, los presos fallecidos en las cárceles venezolanas este año que ha documentado la ONG son José Espinales, Willian Jonás Colina Delgado, Leonel Enrique Rodríguez Ramos, Gregorio Antonio Arias, Francisco Segundo Ojeda, Antonio José Manzano, Ovidio José Madriz Mendoza, Deivi Enrique García, Rosqui Norberto Escalona, Yelamo Zárraga José Ramón y Yussedt Ernesto Escalona Mejías.

El Observatorio indicó que "cientos de presos permanecen recluidos con enfermedades respiratorias, tuberculosis, infecciones, desnutrición y otras patologías que avanzan sin controles médicos adecuados, mientras los traslados hospitalarios suelen llegar tarde o simplemente nunca ocurren".

La ONG subrayó que las muertes de los detenidos representan una grave violación de la Constitución Bolivariana de Venezuela, cuyo artículo 83 establece que la salud es un derecho social fundamental y una obligación del Estado. Además, señalaron, el artículo 272 ordena garantizar un sistema penitenciario que respete los derechos humanos y contribuya a la rehabilitación de las personas privadas de libertad.

Exigen investigación y justicia

También exigieron la actuación de la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, para que vele por los derechos humanos de los detenidos. "Mientras los presos enferman, se deterioran y mueren bajo custodia, la actuación de los órganos encargados de prevenir estas violaciones sigue siendo inexistente o insuficiente".

Puntualizaron que, cuando un preso muere por falta de atención médica, abandono institucional o condiciones incompatibles con la vida, "no solo fracasa el sistema penitenciario sino que también fracasan los mecanismos de protección y control que tienen el deber de actuar para evitar estas tragedias. Cada una de estas muertes exige una investigación, verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y responsabilidades concretas para quienes, por acción u omisión, permitieron que ocurrieran".

FUENTE: Con información del Observatorio Venezolano de Prisiones