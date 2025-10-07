martes 7  de  octubre 2025
María Corina Machado recibe apoyo internacional en su cumpleaños: "Todo va a estar bien"

Desde Europa hasta América Latina, dirigentes políticos, defensores de derechos humanos y representantes juveniles enviaron mensajes de aliento a la opositora

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- En medio de la crisis política venezolana, que la mantiene en la clandestinidad desde finales de julio de 2024, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, conmemoró su cumpleaños número 58 acompañada de un fuerte respaldo internacional que trascendió fronteras.

Desde Europa hasta América Latina, dirigentes políticos, defensores de derechos humanos y representantes juveniles enviaron mensajes de aliento a la líder opositora, recordándole que no está sola en su lucha por la libertad y la democracia en su país.

La iniciativa fue difundida bajo el lema: "Todo va a estar bien", según informó Comando con Venezuela.

Voces desde Europa

El eurodiputado Jorge Buxadé, jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo (PE), expresó su "total apoyo" a Machado, a quien calificó como una "incansable luchadora por la soberanía de Venezuela". Señaló que su partido continuará respaldando la defensa de las libertades en Hispanoamérica como parte de una batalla común.

En la misma línea, Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular (PP) de España, definió a Machado como un "referente moral y político" y un "ejemplo de dignidad, determinación y valentía". Aseguró que la lucha de la opositora inspira a quienes defienden la democracia en todo el mundo.

El eurodiputado Hermann Tertsch, vicepresidente del grupo Patriotas en el PE, no dudó en calificar a Machado como "la heroína de Venezuela" y "artífice del triunfo de la libertad que se dará muy pronto".

Otros representantes españoles también se sumaron. Ignacio Dancausa, presidente de Nuevas Generaciones de Madrid, destacó el "aprecio y cariño personal" hacia Machado, mientras que Carlos de la Flor, coordinador de Jóvenes de Ciudadanos, agradeció su liderazgo y su compromiso con los ciudadanos venezolanos.

Respaldo latinoamericano

El eco de solidaridad llegó desde América Latina. La defensora cubana de derechos humanos Rosa María Payá felicitó a Machado subrayando que su liderazgo ha colocado a Venezuela "a un paso de la libertad" y recordó el legado de su padre, Oswaldo Payá, quien murió luchando contra la dictadura castrista.

Desde Colombia, la senadora y precandidata presidencial Paola Holguín resaltó la perseverancia y firmeza de Machado, a quien agradeció por "no rendirse" y por demostrar que la democracia "vale todos los sacrificios".

A su vez, la periodista costarricense Adriana Solano, miembro de Juventud Casla, le envió un mensaje desde la Universidad para la Paz, reconociendo su valentía como mujer y líder política.

Fe en la gente

Al recibir las felicitaciones, Machado agradeció emocionada los mensajes que, según dijo, lograron romper la distancia y hacerla sentir "muy querida y acompañada".

La líder opositora aseguró que Venezuela se encuentra en una "fase resolutiva" de su lucha contra el régimen de Nicolás Maduro. Reivindicó el papel del pueblo en cada batalla, desde las primarias ciudadanas hasta la resistencia frente a la represión, y enfatizó que la verdadera garantía de una transición ordenada está en la gente.

"Nosotros no tenemos miedo a la libertad. Los venezolanos vamos a traer orden, libertad, justicia y una nación luminosa a la cual regresen nuestros hijos", expresó en su mensaje, en el que reiteró su confianza en que "todo va a estar bien".

FUENTE: Con información de redes sociales

