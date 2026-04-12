María Corina Machado: "Los venezolanos estamos listos para las elecciones"

María Corina Machado dijo que el régimen de Delcy Rodríguez es obligado a desmontar su estructuras de represión. (EFE)

CARACAS — María Corina Machado , la líder de la oposición venezolana, afirmó que:” Los venezolanos estamos listos para las elecciones . Queremos elegir todo”.

Las afirmaciones las hizo, a través de una comunicación virtual, durante el acto de la Plataforma Unitaria Democrática (PDU) que presentó este domingo, 12 de abril, una hoja de ruta para celebrar comicios libres en Venezuela.

DEMOCRACIA Venezuela: María Corina Machado asegura que la transición a la democracia "es urgente"

Machado aseguró que los venezolanos están listos, porque “no hay otra sociedad en el mundo que esté mejor preparada para la democracia y para una genuina y completa transición que la sociedad venezolana”.

Destacó que el país se encuentra actualmente unido en la idea de realizar, elecciones, por lo que “clama por su derecho a elegir”.

La líder de la oposición es consciente y así lo señaló que “aunque falta mucho por recorrer, se están dado pasos decisivos y no hay vuelta atrás".

Afirmó que hay una dirección política alineada, organizada y lista para "hacer lo que toca", sin dar más detalles.

De acuerdo con su punto de vista, el gobierno encargado de Delcy Rodríguez "está siendo obligado a desmontar sus propias estructuras de represión, corrupción, de crimen".

Machado reiteró que volverá a Venezuela "muy pronto" para recorrer todo el territorio, aunque esta vez tampoco precisó la fecha. Está fuera de Venezuela, desde diciembre pasado cuando salió de la clandestinidad rumbo a Noruega, a recibir el Premio Nobel de la Paz.

Hoja de ruta electoral con CNE provisional

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), presentó una hoja de ruta para celebrar "elecciones libres", que pasa por la designación de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y lograr una transición en el país.

En una rueda de prensa, el secretario general de la PUD, Roberto Enríquez, indicó que el plan de transición tiene tres etapas: la estabilización, la recuperación económica y reconciliación, así como la celebración de elecciones.

La estabilización está orientada a la "restitución efectiva de las garantías políticas, jurídicas y constitucionales" para abrir un "proceso democrático real".

Y comprende el "funcionamiento autónomo de las instituciones, el respeto al Estado de derecho y el ejercicio pleno de los derechos políticos y civiles".

Enríquez planteó la designación de un CNE "provisional, independiente", con "garantías de transparencia, equilibrio y profesionalismo del árbitro electoral", la restitución plena de los derechos políticos y el levantamiento de todas las inhabilitaciones políticas "impuestas sin el debido proceso".

Exigió la devolución de las tarjetas electorales y símbolos de los partidos políticos judicializados a sus "autoridades legítimamente constituidas y afectadas por decisiones administrativas o judiciales".

Recuperación económica

El dirigente también pidió desmontar el aparato represivo y la liberación inmediata de todos los presos políticos y garantías efectivas de no represalias frente a la participación política y ciudadana.

En relación con la recuperación económica, dijo que supone la recuperación progresiva de la confianza económica e institucional, la adopción de políticas para la recuperación social y productiva del país, la promoción de una convivencia democrática basada en el respeto, la justicia y la "no persecución como fundamento de la reconciliación nacional".

La PUD aspira un proceso de negociación política para viabilizar la transición democrática, generar garantías para los distintos actores y permitir la construcción de acuerdos que hagan posible la restitución institucional del país.

Por su parte, Edmundo González Urrutia, señaló que Venezuela no se encuentra en una transición. “Las estructuras de control no desaparecen solas, todo eso sigue ahí, adaptándose, buscando sobrevivir".

Añadió que: “Venezuela necesita la verdad, necesita memoria. Necesita que quienes causaron daños respondan por él", añadió el exembajador al participar en la rueda de prensa de manera virtual.

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FUENTE: Con información de EFE