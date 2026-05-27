Embajador de EEUU en España deja clara postura de Washington hacia Venezuela y al gobierno de Pedro Sánchez

El embajador de EEUU en España, Benjamín León, durante una audiencia del Senado estadounidense antes de ser designado.

MADRID. - El embajador de Estados Unidos en España , Benjamín León Jr. afirmó que la relación entre estos dos países está fundamentada en el interés de Washington por el bienestar del pueblo español y no en el gobierno de Pedro Sánchez, al dejar claro el estado actual de los nexos diplomáticos.

“Cuando el presidente Trump ha hablado sobre España, siempre ha acabado diciendo que lo más lindo de España son los españoles. No va contra el pueblo español, sino contra el Gobierno”, señaló.

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León, designado en el alto cargo en febrero pasado por la administración estadounidense, participó en un acto de Nueva Economía Fórum patrocinado por la Universidad CEU San Pablo donde abordó la relación con España y los desencuentros entre los dos gobiernos , entre otros tópicos de interés.

Diferencias de EEUU con España

Explicó que la posición de Washington se deriva de los desencuentros con el gobierno de Sánchez en materia de inversión en defensa al negarse a aumentar el 5% del PIB, que firmó en la OTAN en 2025, lo cual ha causado roces diplomáticos..

“España es el único gobierno que no ha cumplido lo que ha dicho que iba a cumplir. Esa es su frustración. La paz no se mantiene sola. Requiere fortaleza y preparación. Vivimos tiempos muy peligrosos. Europa debe estar preparada para defenderse, y Estados Unidos estará a su lado”, puntualizó.

No obstante, el diplomático resaltó que ambos gobiernos, pese a las diferencias, mantienen relaciones estrechas “como hermanos” desde hace 250 años “y lo seguirán siendo otros 250 años”.

Transición en Venezuela

León también abordó la situación de Venezuela, en un desayuno informativo, y dijo que hay un retraso en la transición trazada por el gobierno de Donald Trump para Venezuela, debido al conflicto de Irán, pero no duda que la líder María Corina Machado podrá regresar al país.

"No tengo la menor duda de que llegará el día de María Corina Machado en Venezuela", dijo convencido León, tras remarcar que el fuego cruzado en Medio Oriente obliga a “estirar” los tiempos para el cambio en el país suramericano.

León explicó el plan de las tres fases, diseñado por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, según las cuales la estabilización, recuperación y transición son la ruta esperada para ese país, luego de la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

"Todavía estamos en la etapa uno. En mi opinión personal, la guerra de Irán ha estirado el tiempo de esa etapa uno", opinó y, a renglón seguido, expuso que "es responsabilidad de los Estados Unidos proteger" a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz en 2025 María Corina Machado, citaron agencias.

EEUU con cautela sobre Venezuela

"Si las cosas se hacen antes de tiempo", argumentó León, puede "correr la sangre, y los Estados Unidos serían culpables de eso".

Por eso, dijo, aseguró que EEUU actúa con cautela “y llevando poco a poco, paso a paso, el proceso de democratización completa y total en Venezuela".

"Le llegará el momento al pueblo de votar por la persona que prefieran de todos los que van a correr cuando llegue el momento", auguró e insistió en que esa sería la última etapa del plan estadounidense

Pero se cuidó de hablar de fechas. Habría que preguntar al presidente Trump o al secretario Rubio para "que nos dijeran más o menos cuándo ellos piensan que eso va a llegar", dijo.

FUENTE: Con información de EFE, eldebate.es