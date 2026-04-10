Ayuntamiento de Madrid anuncia que María Corina Machado recibirá Llave de Oro

María Corina Machado viajó a Chile a la toma de posesión del presidente Rodrigo Katz

MADRID. - La líder opositora venezolana María Corina Machado , Premio Nobel de la Paz 2025, recibirá la Llave de Oro del Ayuntamiento de Madrid durante su visita a la capital, anunció este viernes el alcalde, José Luis Martínez Almeida.

El primer edil aseguró que es difícil que las llaves estén "en mejores manos" porque Machado es una mujer "comprometida con los derechos humanos, con la democracia y que ha puesto en peligro su vida y su integridad física".

"Madrid quiere corresponder el esfuerzo de tantos y tantos venezolanos, también los que viven en Madrid, y hacer un homenaje entregando las llaves de una ciudad comprometida con la democracia y los derechos humanos", afirmó el alcalde Almeida.

El Consistorio entregará esta condecoración el viernes 17 de abril en la Casa de la Villa, informó Almeida a los periodistas.

Viaje a España

El pasado martes, la líder venezolana confirmó en un video, junto a Edmundo González Urrutia, que estará en España la próxima semana e hizo una invitación para encontrarse el día 18 con los venezolanos que viven en el país europeo.

María Corina Machado hizo un llamado a la movilización de los venezolanos en el exterior, instando a asistir con símbolos nacionales y en familia.

“Es muy importante que todos vayamos con nuestra bandera, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pasión y nuestro amor por Venezuela”, dijo al tiempo que destacó el valor del reencuentro de la diáspora en un momento clave para el país.

Durante su estancia, entre otras actividades, Machado mantendrá encuentros con el presidente del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, con la presidenta regional de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con el presidente del Senado, Pedro Rollán, todos del mismo partido.

FUENTE: Con información de EFE