Gobierno español anuncia estar dispuesto a reunirse con María Corina Machado

MADRID .- El gobierno español deja la puerta abierta por si María Corina Machado , líder de la oposición venezolana , solicita una reunión ya sea con el propio Pedro Sánchez , máxima autoridad, o con el canciller, José Manuel Albares.

El ministro español de Asuntos Exteriores aseguró este miércoles, 8 de abril, que no tiene "ningún inconveniente" en recibir a la opositora venezolana María Corina Machado, que estará en España del 18 al 20 de abril, pero no le consta que lo haya solicitado.

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En una entrevista en Radio Nacional de España, emisora pública, se mostró convencido también de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tampoco tendría problema alguno en reunirse con la dirigente política, María Corina Machado, aunque el ministro precisó que "no es dueño" de la agenda del jefe del Ejecutivo.

Machado estará el sábado 18 en Madrid en un acto con venezolanos residentes en España, según confirmó el martes en un vídeo publicado en X junto al Edmundo González Urrutia, presidente electo en Venezuela, en el que ambos hicieron una invitación para encontrarse con los venezolanos residentes en España.

Machado tiene agenda llena

Albares dijo que habló con María Corina Machado en varias ocasiones e insistió en que "no hay ningún inconveniente en recibirla a cualquier nivel".

A diferencia de otros partidos, señaló el ministro en alusión al conservador Partido Popular (PP), "no tenemos a nuestro candidato en Caracas", e insistió en que el Gobierno lo que quiere es que el pueblo venezolano "de manera libre, pacífica y genuinamente venezolana" decida quién sea su presidente mientras que otros "lo tienen ya decidido aquí, en España".

En la agenda de Machado también figura un encuentro con la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y el alcalde la ciudad, José Luis Martínez-Almeida.

Fuentes del Senado informaron que la premio Nobel de la Paz de 2025 hará una visita a la Cámara Alta el lunes 20, y está previsto que ese día se reúna con el presidente del Senado, Pedro Rollán.

La dirigente de Vente Venezuela permanece fuera de su país desde diciembre pasado, cuando abandonó la clandestinidad para recibir el Premio Nobel de la Paz. Luego, ha estado en Estados Unidos donde ha protagonizado varios encuentros con las más altas autoridades del gobierno estadounidense, incluyendo al presidente Donald Trump.

Por ahora, no se ha informado si viajará a otros países de Europa.

El coordinador nacional de Vente Venezuela, Henry Alviares, informó que María Corina Machado regresará pronto a Venezuela para consolidar su posición como líder de la oposición, para reorganizar el partido y a la oposición venezolana. No fijó fecha para el retorno, pero dejó entrever que está ansiosa por estar en el país caribeño.

FUENTE: Con información de EFE