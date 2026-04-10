Venezuela: María Corina Machado asegura que la transición a la democracia "es urgente"

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington

CARACAS. - La líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado expresó este viernes que la transición a la democracia "es urgente" en su país, donde el jueves miles de trabajadores se movilizaron para exigir un aumento del salario mínimo, congelado desde 2022.

"Ayer, en las calles de Caracas, quedó demostrado una vez más que la transición a la democracia es urgente, impostergable. Porque en Venezuela hay hambre: nuestros niños sufren una desnutrición cruel y nuestros ancianos sobreviven con una pensión de 130 bolívares al mes", escribió en X en referencia también al mismo monto del salario mínimo, equivalente a unos 27 centavos de dólar a la tasa oficial.

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Además, Machado señaló que en su país "hay hambre de dignidad, de justicia y de libertad", lo que, dijo, no se calma ni se esconde "con anuncios cínicos, censura, mentiras, amenazas ni bombas lacrimógenas".

En Caracas, un fuerte cerco policial bloqueó y dispersó con gas pimienta a cientos de trabajadores que intentaban marchar el jueves hacia Miraflores, sede del Ejecutivo, un día después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara un aumento salarial para el próximo 1 de mayo sin precisar el monto.

Un joven militante del partido opositor Primero Justicia (PJ) fue detenido durante la marcha, según la ONG Foro Penal, que contabiliza más de 480 presos políticos en el país, mientras se desarrolla un proceso de amnistía promovido por el Gobierno y que, de acuerdo al Parlamento, ha otorgado más de 8.000 sobreseimientos.

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa reportó agresiones contra 10 periodistas durante las protestas.

En paralelo, una marcha de chavistas llegó sin inconvenientes a Miraflores.

Los sindicalistas planean una concentración para entregar, el próximo 17 de abril, una carta a la Embajada de Estados Unidos, con copia al presidente Donald Trump, para exponer la crisis venezolana.

FUENTE: Con información de EFE