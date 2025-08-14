María Corina Machado reitera que Venezuela se convertirá en el Hub Energético de las Américas

CARACAS.- María Corina Machado , quien lidera la oposición democrática de Venezuela , aseguró que el país transitará hacia el Hub Energético de las Américas ”, un plan de desarrollo de energía , con los venezolanos decididos a “liberar” al país de la “amenaza real” que representa el régimen de Nicolás Maduro para la seguridad de EEUU y de la región.

La opositora dio sus declaraciones a una televisora estadounidense, las cuales replicó por su cuenta de X, y en las que volvió a dar relevancia al plan energético que ofrece desde 2024 de lograrse la transición democrática en Venezuela, tras el fraude electoral de julio de ese año.

“Los venezolanos estamos decididos a liberar a Venezuela y a construir una gran nación”, afirmó Machado, y añadió que la crisis política que afecta a los venezolanos pasará una vez que Edmundo González, presidente electo, asuma su cargo.

Energía de Venezuela

“Venezuela va a pasar de ser el hub criminal de las Américas a convertirse en el Hub energético de las Américas”, afirmó Machado y enfatizó que millones de venezolanos exiliados regresarán para trabajar durísimo”.

“Seremos el mejor aliado comercial, energético y de seguridad de los Estados Unidos en la región”, dijo. Y añadió: “Haremos realidad el milagro venezolano”.

Machado fue entrevistada en el contexto de la firme posición que ha mantenido EEUU hacia el régimen de Maduro en los dos últimos meses y sus declaraciones coinciden con la posición expresada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, acerca del rol de los venezolanos para impulsar la solución a la crisis.

“El pueblo venezolano tiene que alzarse y reclamar su libertad. No podemos ir por el mundo cambiando gobiernos a nuestro antojo”, dijo el funcionario en entrevista con Donald Trump Jr., hace días, tras señalar la posición estadounidense frente a Maduro y al Cártel de los Soles.

FUENTE: Con información de María Corina Machado, redes, FOX News