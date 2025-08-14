jueves 14  de  agosto 2025
VENEZUELA

María Corina Machado reitera que Venezuela se convertirá en el Hub Energético de las Américas

La líder opositora insistió en que el país dejará de ser amenaza y “hub criminal de las Américas” con la decisión de los venezolanos

María Corina Machado en 2010 como diputada electa, hoy en la clandestinidad.

CAPTURA VIDEO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- María Corina Machado, quien lidera la oposición democrática de Venezuela, aseguró que el país transitará hacia el Hub Energético de las Américas”, un plan de desarrollo de energía, con los venezolanos decididos a “liberar” al país de la “amenaza real” que representa el régimen de Nicolás Maduro para la seguridad de EEUU y de la región.

La opositora dio sus declaraciones a una televisora estadounidense, las cuales replicó por su cuenta de X, y en las que volvió a dar relevancia al plan energético que ofrece desde 2024 de lograrse la transición democrática en Venezuela, tras el fraude electoral de julio de ese año.

“Los venezolanos estamos decididos a liberar a Venezuela y a construir una gran nación”, afirmó Machado, y añadió que la crisis política que afecta a los venezolanos pasará una vez que Edmundo González, presidente electo, asuma su cargo.

Energía de Venezuela

“Venezuela va a pasar de ser el hub criminal de las Américas a convertirse en el Hub energético de las Américas”, afirmó Machado y enfatizó que millones de venezolanos exiliados regresarán para trabajar durísimo”.

“Seremos el mejor aliado comercial, energético y de seguridad de los Estados Unidos en la región”, dijo. Y añadió: “Haremos realidad el milagro venezolano”.

Machado fue entrevistada en el contexto de la firme posición que ha mantenido EEUU hacia el régimen de Maduro en los dos últimos meses y sus declaraciones coinciden con la posición expresada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, acerca del rol de los venezolanos para impulsar la solución a la crisis.

“El pueblo venezolano tiene que alzarse y reclamar su libertad. No podemos ir por el mundo cambiando gobiernos a nuestro antojo”, dijo el funcionario en entrevista con Donald Trump Jr., hace días, tras señalar la posición estadounidense frente a Maduro y al Cártel de los Soles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MariaCorinaYA/status/1955971923315450102?t=MGhN4XNsYlk728gya4TaBw&s=09&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de María Corina Machado, redes, FOX News

Pamela Bondi, fiscal general de EEUU, con Kash Patel, director del FBI.
SEGURIDAD NACIONAL

EEUU informa que ha incautado más de $700 millones en bienes a Nicolás Maduro