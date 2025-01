María Corina Machado sentencia lo que viene después del 10 de enero: El fin de la tiranía

Ante la pregunta sobre las consecuencias de que el presidente electo, Edmundo González Urrutia, no se pudiera juramentar el 10 de enero, Machado puntualizó: "Si la decisión de Maduro es, a sangre y fuego, como de lugar, usando toda violencia, 'me quedo aquí atrincherado, la verdad es que empieza su peor momento. Es decir, él estaría sellando la fase final, más difícil y más perjudicial para esta tiranía", advirtió.

Aseveró que el 10 de enero es una fecha importante porque está en la Constitución de 1999, pero el combate no se detiene.

La dirigente señaló que la lucha democrática no es solo suya, por cuanto es un problema de todos los venezolanos. Además, cuestionó las actitudes pesimistas en medio del combate que se libra contra el chavismo. "No es poca cosa lo que digo porque tiene que ver con una actitud espiritual frente al momento que vivimos. ¿Qué estamos haciendo todos para crear las condiciones para que Maduro no tenga más remedio que decir que su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada?", indicó.

La lucha no está perdida

Asimismo, Machado sostuvo en la entrevista que si Maduro estuviera dispuesto a entregar el poder lo hubiera hecho el 28 de julio pasado, cuando perdió las elecciones.

Ya desde noviembre, la líder opositora resaltó que la lucha no se pierde "porque la ganamos todos los días".

El viernes 10 de enero, subrayó en un video: "Nicolás Maduro hoy no se puso la banda (presidencial) en el pecho, la puso en el tobillo como un grillete que cada día le apretará más". Sostuvo también que Maduro cruzó la "raya roja" al oficializar la violación de la Constitución frente a los venezolanos y el mundo, "flaqueado" de los dictadores de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Nicaragua, Daniel Ortega.

FUENTE: Con información del periodista Melanio Escobar