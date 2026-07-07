martes 7  de  julio 2026
Reconstrucción

Venezuela: Misión técnica de Israel evalúa infraestructuras afectadas tras terremotos

La NASA, a partir de imágenes satelitales, indica que los temblores podrían haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada

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AFP

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores del régimen de Venezuela, Yván Gil, recibió a una misión técnica del Estado de Israel, integrada por expertos en ingeniería estructural y ciencias aplicadas, que se incorporó de inmediato a las labores de evaluación de infraestructura afectada tras los recientes sismos en Venezuela.

En una publicación en su canal de Telegram, el canciller agradeció el gesto y explicó que este apoyo se da en el marco de la cooperación técnica internacional y el apoyo al pueblo venezolano.

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La NASA, a partir de imágenes satelitales, indica que los temblores podrían haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.

Pero el presidente del Parlamento del régimen, Jorge Rodríguez, mantiene en 856 la cantidad de edificios afectados y en 190 la de los colapsados.

Según cifras oficiales, 17.854 personas perdieron sus viviendas, por lo que se han habilitado 82 campamentos temporales.

Se conoció que también Venezuela trabaja con equipos de Naciones Unidas y de México y Chile, entre otros.

"Han venido de manera voluntaria, algunos enviados por los Gobiernos, también de España, de Portugal, que hemos hecho inspecciones conjuntas", dijo.

Cabe destacar que desde el año 2009 Israel y Venezuela tienen las relaciones diplomáticas oficialmente suspendidas.

Análisis tras el desastre

La Comisión Presidencial para la Habitabilidad de Infraestructuras y Viviendas y el Colegio de Ingenieros de Venezuela han realizado casi 6.000 inspecciones a viviendas en los siete estados de la zona norte del país afectados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 de hace doce días y que han dejado hasta ahora 3.535 muertos y 16.740 heridos.

"Hemos empezado a desplegarnos en el país, hoy día tenemos un poco más de 5.000, casi 6.000 inspecciones en los siete estados del país -que fueron afectados-", dijo el presidente de la comisión y nuevo ministro de Transporte, Francisco Garcés, durante una rueda de prensa acompañado por ingenieros.

Estas primeras inspecciones, explicó, buscan determinar en qué estados se encuentran las infraestructuras.

"Esta es una inspección inicial, rápida, de la infraestructura, a fin de establecer si la misma es habitable o no", añadió.

Según Garcés, de las casi 6.000 inspecciones, el 70 % de las estructuras son habitables, mientras que el 30 % se encuentran en uso restringido, lo que implica que necesitan una inspección adicional o tienen algún tipo de riesgo para la vida.

Desde la semana pasada, el Colegio de Ingenieros convocó a estudiantes de ingeniería, arquitectura y profesionales para pertenecer a las brigadas de inspección.

El ingeniero Carlos González indicó este lunes que en tres días se certificaron 1.538 voluntarios, desplegados en 90 brigadas. Una brigada puede hacer hasta cinco inspecciones en un día.

Tras más de una semana después de los terremotos, algunas familias siguen buscando a sus seres queridos entre los escombros de edificios colapsados y morgues, mientras que quienes se quedaron sin hogar duermen en carpas en las calles o han sido reubicados en refugios.

La capital venezolana intenta retomar la rutina, con varios comercios abiertos y transporte público en funcionamiento, mientras que varias calles continúan cerradas para facilitar el trabajo de maquinarias y cuerpos de seguridad en las labores de remoción de escombros.

FUENTE: REDACCIÓN/Con información de EFE

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