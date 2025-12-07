Más apagones en Cuba, nuevas averías elevan aún más el déficit de generación de electricidad

El sol se pone en Cuba y La Habana va quedando a oscuras por un corte de luz el 26 de junio de 2024.

LA HABANA — La salida de funcionamiento de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, "Felton", "para alineación de la chumacera", elevó aún más el déficit de generación en el país, que este domingo volvió a superar los 2.000 MW, confirmando que el débil sistema electroenergético nacional vive su peor momento del año.

La estatal Unión Eléctrica (UNE) reportó un incendio en la caldera de la unidad 6 de la central Diez de Octubre, de Nuevitas, que fue controlado luego de que la planta entrara en "vía libre de emergencia".

Antes de esta situación, la UNE había previsto una afectación de 2.012 MW para el pico nocturno, a partir de una disponibilidad de 1.358 MW para una demanda máxima de 3.300 MW. Esto teniendo en cuenta que, para dicho horario, la empresa prevé la entrada de la unidad 5 de la central de Renté con 60 MW de generación, algo que, considerando el resquebrajamiento del sistema, no puede darse por seguro.

Así, la UNE reportó en avería la unidad 3 de la planta de Cienfuegos, la unidad 6 de la termoeléctrica Diez de Octubre (donde ocurrió un incendio este sábado) y la unidad 2 de Felton, además de la incertidumbre sobre la unidad 5 de Renté. Asimismo, continúan en mantenimiento las unidades 2 y 3 de la central de Santa Cruz y la unidad 4 de la planta Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

De igual forma, 100 centrales de generación distribuida permanecen fuera del sistema por falta de combustible, dejando de aportar 902 MW. Por la misma causa, también están inactivos los cinco motores del Fuel de Moa, que dejan de entregar 68 MW.

Deterioro acelerado

La situación aquí descrita marca el empeoramiento de la ya grave crisis energética, que no ha hecho más que profundizarse desde 2021. Las consecuencias están a la vista: el Ministerio de Energía y Minas, para tratar de que el déficit no sea mayor, suspendió la intervención técnica en Energás Boca de Jaruco, que quedó a medias después de haber comenzado la semana pasada, y fue reconectada este domingo al sistema.

Y algo peor: el ministro del sector anunció que vuelve a posponerse el mantenimiento capital de seis meses al que debió ser sometida la termoeléctrica Antonio Guiteras. La reparación, calificada como "impostergable" por las autoridades, lleva tres años dejándose para luego. Su suspensión entraña un riesgo que los funcionarios no quieren mencionar, porque a las limitaciones de generación actuales podría sumarse una nueva avería del mayor bloque unitario del país.

Según el ingeniero Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, el deterioro acelerado del sistema responde a más de una década sin mantenimiento capital, combustibles de baja calidad y tecnologías obsoletas. Frente a la propaganda oficial que promete nuevos parques solares, Piñón fue contundente: "Es humo. No existe la capacidad para sostener la generación nacional".

Sobre esta situación, José Luis Reyes, en un artículo para DIARIO DE CUBA, escribió: "El deterioro crónico de las termoeléctricas y la escasez de combustible que explica la situación hoy adquiere además un cariz más funesto si se toma en cuenta que ocurre cuando la demanda eléctrica es más baja. En el invierno cubano, los ventiladores y aires acondicionados suelen tomarse un descanso. ¿Alguien imagina qué pasaría si la crisis actual se llega a producir en julio o agosto?".

FUENTE: Con informaciòn de Diario de Cuba