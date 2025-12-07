domingo 7  de  diciembre 2025
Tres ciudades de Miami-Dade definen su futuro en una segunda vuelta de alta tensión

Los votantes de Miami, Hialeah y Miami Beach acudirán a las urnas el 9 de diciembre para resolver disputas locales en las que se escogerá a un alcalde y comisionados

Imagen referencial.

Imagen referencial.

GOOGLE / D. CASTROPÉ
Por Daniel Castropé

MIAMI.- La jornada electoral programada para el martes 9 trasciende la mera selección de funcionarios locales y constituye un evento de alta trascendencia para la configuración del mapa político en los tres más importantes municipios del condado Miami-Dade.

Tras la falta de resultados definitivos en las elecciones generales del 4 de noviembre, los residentes inscritos de las ciudades de Miami, Hialeah y Miami Beach deben acudir a una segunda vuelta o runoff para definir la dirección administrativa y legislativa local de los próximos cuatro años.

El escenario político se encuentra marcado por una profunda polarización ideológica y tensiones legales. Por ejemplo, en Miami la aprobación de límites de mandato retroactivos desencadenó litigios constitucionales que ponen un manto de duda sobre la elegibilidad de candidatos veteranos, lo que a su vez crea una atmósfera de incertidumbre jurídica.

De forma simultánea, en Miami Beach y Hialeah, se observan confrontaciones entre el liderazgo tradicional y nuevas facciones emergentes, caracterizadas por debates sobre ética personal, pasado familiar y un llamado a la renovación generacional.

Disputas en Miami

La capital económica del condado enfrenta una elección en dos frentes: la titularidad del ejecutivo municipal y la composición de su cuerpo legislativo bajo la sombra de nuevas restricciones constitucionales.

La contienda para suceder al alcalde Francis Suárez decantó en un enfrentamiento entre dos visiones de gobernanza opuestas, representadas por Eileen Higgins y Emilio González, después de que ninguno de los trece candidatos alcanzó el umbral del 50% más uno de los votos.

Higgins, excomisionada de Miami-Dade, emergió como triunfadora en la primera vuelta con casi el 36% de los sufragios. Su campaña se caracteriza por un enfoque en la tecnocracia progresista y la gestión de servicios, alineada con el Partido Demócrata.

Por su parte, González, exadministrador de la Ciudad de Miami y coronel retirado, obtuvo cerca del 19.5% de los votos, lo que le permitió asegurar su lugar en la segunda vuelta por un margen estrecho.

Según expertos, los resultados de la segunda vuelta dependerán de la captación de votantes indecisos. Higgins parte con una ventaja numérica significativa, pero el voto conservador estaba altamente fragmentado en la primera vuelta. Si González logra consolidar esos bloques bajo la bandera republicana, la contienda podría tomar un rumbo distinto.

Entretanto, la silla del Distrito 3 de Miami se la disputan Frank Carollo, excomisionado que busca recuperar su antiguo escaño, y el empresario Rolando Escalona, quien se presenta como un outsider de la política.

Renovación en Hialeah

Hialeah presenta un escenario particular puesto que la alcaldía ya fue resuelta. Bryan Calvo, de 27 años, ganó la silla edilicia en la primera vuelta.

Por tanto, la elección del 9 de diciembre se limita exclusivamente a definir la composición del Concejo municipal en los Grupos III y IV, para determinar si el nuevo alcalde tendrá una legislatura aliada u hostil.

En el Grupo III, la carrera enfrenta a Gelien Pérez y Jessica Castillo. En el Grupo IV, la vacante se disputa entre dos candidatos que prometen modernización: William Marrero y Javier Morejón.

Polarización en Miami Beach

La contienda por el Grupo I de la Comisión de Miami Beach es una de las más volátiles y controversiales.

Monica Matteo-Salinas se posiciona como la candidata de la competencia administrativa, con experiencia como asistente legislativa y el respaldo del bloque progresista y de defensa de derechos civiles. Su argumento central es la capacidad operativa inmediata.

Frente a ella, Monique Pardo Pope, abogada de familia, aglutina el voto conservador y religioso, con el respaldo de organizaciones que buscan paridad de fondos para escuelas religiosas y seguridad.

Garantías y transparencia

La administración de estos comicios recae sobre la Oficina Constitucional del Supervisor de Elecciones. Alina García, quien asumió el cargo de supervisora tras vencer en las elecciones de 2024, opera bajo un mandato de independencia política, distante del modelo previo de dependencia jerárquica de la alcaldía del Condado.

García aseguró que ha articulado una postura firme respecto a la importancia de las elecciones municipales, a las que describe como la “selección de líderes para los gobiernos más cercanos a la gente”, cuyas decisiones “afectan la vida diaria de la ciudadanía”.

La supervisora declaró que su misión consiste en ganar y mantener la confianza del público mediante la realización de elecciones seguras, precisas, justas, transparentes y accesibles.

Logística electoral

El éxito de la jornada depende de una infraestructura logística ya revisada. La fecha límite para el registro de votantes concluyó en noviembre y el plazo para solicitar boleta por correo también expiró.

Es crucial recordar que la devolución de la boleta por correo debe realizarse físicamente en la Oficina del Supervisor de Elecciones antes de las 7:00 de la noche del día de los comicios. Las boletas que lleguen tarde no serán contadas, sin importar el matasellos, según la autoridad electoral.

La votación anticipada, válida para Miami, Hialeah y Miami Beach, permite a los residentes inscritos acudir a cualquier centro dentro de su municipio. Este periodo abarca del viernes 5 al domingo 7 de diciembre.

Los horarios varían: el viernes los centros operan de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche, mientras que sábado y domingo abren de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Ahora, la última palabra la tienen los electores.

