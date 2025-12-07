domingo 7  de  diciembre 2025
Presidente de Panamá viaja a Oslo invitado por María Corina Machado para recibir Nobel de la Paz

María Corina Machado, de 58 años, recibirá el Nobel en plena crisis en la que impera una advertencia de EEUU de "extremar precaución" al sobrevolar Venezuela

José Raúl Mulino, presidente de Panamá.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE PANAMÁ — El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajó este domingo a Oslo, Noruega, para acudir como invitado "especial" de la opositora venezolana María Corina Machado, que el miércoles recibirá el premio Nobel de la Paz, informó la casa de gobierno.

Machado, de 58 años, recibirá el Nobel en plena crisis en la que impera una advertencia de Estados Unidos de "extremar precaución" al sobrevolar Venezuela. La campaña militar lanzada por Washington desde agosto en el Caribe generó una estampida de las aerolíneas extranjeras, que dejan al país casi aislado del mundo.

La opositora que vive en la clandestinidad confirmó su participación en la ceremonia, a pesar de que en noviembre el fiscal general de Venezuela declaró a la AFP que sería considerada "fugitiva" si abandonaba el país para recibir su premio.

"Como panameño, como presidente y como demócrata, es una gran oportunidad estar allí (en Oslo), respaldar a esta mujer símbolo de la lucha tenaz contra una dictadura que tiene a ese pueblo de Venezuela oprimido", declaró Mulino en un comunicado.

Cuatro jefes de Estados invitados

Mulino viajó acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino.

Según la presidencia panameña, Mulino es uno de "los cuatro jefes de Estado latinoamericanos invitados por Machado" a recibir el galardón y "será un gran honor" acompañarla en la ceremonia. También estarán Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Javier Milei (Argentina).

El Comité Noruego del Nobel otorgó el galardón a Machado por su "incansable" defensa de la democracia venezolana ante el gobierno de Nicolás Maduro.

Desde que Mulino asumió la presidencia de Panamá, el 1 de julio de 2024, manifestó su apoyo al movimiento de Machado por "rescatar la democracia" en Venezuela, subrayó el comunicado.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

