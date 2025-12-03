EEUU detiene procesos de residencia y ciudadanía a inmigrantes de Cuba, Venezuela y otros países

FEstados Unidos suspendió el procesamiento de solicitudes de ciudadanía y residencia para migrantes de 19 países, incluidos Cuba , Haití y Venezuela , en una medida que intensifica las medidas de seguridad nacional frente al desastre migratorio causado por el gobierno de Joe Biden.

El presidente Donald J. Trump endureció su posición frente a estas tres naciones latinoamericanas, especialmente contra Venezuela en los últimos meses al ordenar un despliegue militar sin precedentes en el Caribe para frentar el tráfico de drogas que han inundado las calles de EEUU .

PRESIÓN AL RÉGIMEN Trump anuncia operaciones terrestres en Venezuela "muy pronto" y asegura que Maduro se "irá"

Narcotráfico y dictaduras

Trump asegura que se trata de una operación para combatir el narcotráfico y de seguridad nacional contra dictaduras que dirigen y se alimentan del tráfico de drogas.

Cuba, en tanto, se halla bajo la peor y más antigua dictadura socialista del mundo desde hace más de seis décadas en la que tiene sumido a la inmensa mayoría de sus habitantes en el terror de estado, la miseria y la pobreza extrema. Cuba, en especial los hermanos Fidel y Raúl Castro, siempre estuvieron vinculados a carteles de la droga para, entre otros objetivos, financiar guerrillas comunistas y desestabilizar gobierno de derecha en varias regiones del planeta.

Haití, el país más pobre de América, está sumido en una crisis humanitaria por la violencia de pandillas y la corrupción de gobiernos.

Según un memorando oficial divulgado el martes y al que accedió la AFP, las administración de Trump paralizó la tramitación de "green cards" o tarjetas de residencia así como los procesos de ciudadanía para las personas procedentes de un total de 19 países que ya habían estado sujetos a restricciones de viaje en junio.

La medida afecta además a Afganistán, Birmania, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, República del Congo, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Turkmenistán y Yemen.

Algunos expertos en legislación migratoria señalaron que el documento deja en el limbo a muchas personas, pero es una medida necesaria ante la debacle sin precedentes provocada por la anterior administración

Revisión exhaustiva

"Incluso personas que pasaron el examen de ciudadanía están viendo sus casos puestos en suspenso a pocos pasos de la meta", dijo Aaron Reichlin-Melnick, investigador senior del American Immigration Council, en una publicación en X.

Aquellos con aplicaciones ya procesadas también podrían enfrentar más revisiones, dado que el memorando insta a una "revisión exhaustiva" de ciudadanos de los 19 países que llegaron a Estados Unidos después del 20 de enero de 2021.

Altos funcionarios estadounidenses habían indicado en los últimos días que endurecerían las políticas de inmigración, luego de que dos miembros de la Guardia Nacional fueran atacados a tiros cerca de la Casa Blanca en Washington la semana pasada junto a múltiples asaltos también contra agentes de ICE, la policía federal de inmigración.

Luego, acciones de musulmanes llamando a la violencia junto a congresistas demócratas de extrema izquierda encendieron las alarmas en Washington.

El sospechoso del ataque, que se cobró la vida de joven guardia de apenas 20 años, es un ciudadano afgano que el martes se declaró no culpable de cargos de asesinato.

El hombre llegó a Estados Unidos durante las evacuaciones masivas que siguieron a la retirada de las fuerzas extranjeras de Afganistán en 2021.

Garantizar la seguridad de los estadounidenses

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) "tiene un papel central en impedir que terroristas busquen refugio en Estados Unidos y de garantizar que sus procesos de selección, investigación y adjudicación den prioridad a la seguridad del pueblo estadounidense y respeten todas las leyes", señala el memorando.

Agrega que el gobierno comprobó recientemente "lo que la falta de evaluación, verificación y priorización de adjudicaciones rápidas puede hacerle al pueblo estadounidense", citando como ejemplo al presunto autor del ataque a los guardias nacionales en Washington.

Trump, que en su campaña presidencial prometió deportar a millones de inmigrantes ilegales, dijo el 26 de noviembre tras el tiroteo que planea "pausar de forma permanentemente la inmigración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo".

La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, también instó el lunes a ampliar la lista de países cubiertos por las restricciones de viaje de junio.

"Acabo de reunirme con el presidente. Recomiendo una prohibición total de viajes para cada país que ha inundado nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos que se creen con derecho a todo", dijo en la red social X, sin nombrar las naciones que, en su opinión, deberían incluirse.

El martes, medios estadounidenses informaron de que las autoridades federales prevén poner en marcha en los próximos días una importante operación de control de la inmigración en Minnesota, que se centraría en ciudadanos somalíes, lo que provocó la reacción de los dirigentes locales, que afirmaron que la policía estatal no cooperará.

FUENTE: Con información de AFP.