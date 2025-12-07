domingo 7  de  diciembre 2025
EEUU arremete contra el "régimen criminal de Maduro" por muerte en prisión de exgobernador opositor

Alfredo Díaz, encarcelado y aislado desde hace un año, es al menos el sexto miembro de la oposición en morir en prisión desde noviembre de 2024

Collage de el dictador venezolano, Nicolás Maduro (izq), y el Secretario de Estado de EEUU (der) Marco Rubio.

Juan BARRETO and SAUL LOEB / various sources / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTONEstados Unidos arremetió el domingo contra el règimen de Nicolás Maduro en Venezuela tras la muerte en prisión en ese país de un exgobernador opositor procesado por supuesto "terrorismo" e "instigación al odio", las misma acusaciones que ha hecho contra opositores que protestaron por el fraude electoral de 2024.

Alfredo Díaz, encarcelado y aislado desde hace un año, es al menos el sexto miembro de la oposición en morir en prisión desde noviembre de 2024. Había sido arrestado tras las protestas desatadas por las controvertidas elecciones de julio pasado, en las que Maduro se atribuyó un tercer mandato a pesar de las acusaciones de fraude.

"La muerte del prisionero político venezolano Alfredo Díaz, quien fue detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro, El Helicoide, es otro recordatorio de la vil naturaleza del régimen criminal de Maduro", indicó el Departamento de Estado en la cuenta en X de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/usembassyve/status/1997677538886181339&partner=&hide_thread=false

Régimen busca justificar muerte

El régimen de Maduro dijo que la causa del fallecimiento del exgobernador del estado de Nueva Esparta Alfredo Díaz, de 55 años, fue por un infarto y defendió que su proceso penal se estaba llevando a cabo "con plena garantía de sus derechos, de acuerdo al ordenamiento jurídico y al respeto de los derechos humanos y su defensa jurídica".

Así lo notificó el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP), "en cumplimiento con el principio de transparencia y con el deber de informar a la ciudadanía", horas después de que la oposición venezolana denunciase su muerte durante una "injusta condena" en la cárcel de El Helicoide de Caracas y bajo la custodia del régimen.

El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, dijo que el régimen sabía de los problemas cardíacos que estaba padeciendo el exgobernador. "Sabían que necesitaba atención urgente. Y aun así, le negaron asistencia. Esa omisión deliberada es una sentencia".

Aislado

La reacción de Washington ocurre cuando una flotilla estadounidense, que incluye al portaviones más grande del mundo, ejecuta operaciones antinarcóticos en el Caribe. Caracas afirma que las maniobras emprendidas por la administración del presidente Donald Trump buscan derrocar a Maduro.

Representantes de organizaciones de derechos humanos informaron el sábado sobre la muerte de Díaz, gobernador del estado de Nueva Esparta de 2017 a 2021.

Díaz "llevaba un año preso y aislado; solo permitieron una visita de su hija", indicó Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, dedicada a defender a detenidos por razones políticas.

En noviembre, Amnistía Internacional Américas describió el encarcelamiento de Díaz como una "detención arbitraria por su perfil político" y denunció que fue sometido "a desaparición forzada durante los primeros cuatro días de su detención".

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press

