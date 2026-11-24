CIUDAD DE MÉXICO . México anunció el martes que el capo del narcotráfico "Chapo Isidro", capturado el viernes pasado y quien figura en la lista de los delincuentes más buscados por el FBI, será juzgado en el país antes de tratar un pedido de extradición a Estados Unidos, informó la fiscal general.

Fausto Isidro Meza, el líder de la banda de los Beltrán Leyva, fue detenido en un operativo que contó con apoyo de la inteligencia de Estados Unidos, que mantiene una solicitud de extradición vigente y ofrece por él una recompensa de cinco millones de dólares.

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“Por el momento, va a ser juzgado aquí en el país”, declaró la fiscal Ernestina Godoy, en una rueda de prensa en la Cámara de Diputados, la tarde del lunes.

La fiscal evitó responder directamente a preguntas sobre si la extradición ha quedado definitivamente desechada e insistió en que será procesada en México.

“Vamos a respetar el debido proceso y lo vamos a juzgar aquí en el país”, agregó.

Godoy detalló que el delincuente, recluido en un penal de alta seguridad del centro del país, se enfrenta a una primera audiencia judicial en la que se definirán los delitos que se le imputarán y el inicio de su juicio.

Detenido en Sinaloa

Meza Flores fue detenido el 20 de noviembre durante un operativo federal en el municipio de Guasave, estado de Sinaloa (noroeste), que desató una ola de violencia con enfrentamientos, bloqueos e incendios de vehículos en esa región.

Las autoridades elevaron posteriormente a veinte el número de muertos por la jornada violenta, 16 agresores y cuatro militares.

Este lunes, una jueza federal le impuso prisión preventiva a Chapo Isidro junto con dos presuntos colaboradores, y concedió a su defensa más tiempo para determinar si serán sometidos a proceso penal. La captura se produjo en un estado golpeado por una ola de violencia desde septiembre de 2024, cuando estalló una disputa entre facciones del Cartel de Sinaloa: Los Mayos y Los Chapitos.

México es sacudido por una ola de violencia ligada al narcotráfico en medio de la cual han sido detenidos numerosos jefes criminales.

Esta ofensiva contra el crimen organizado ocurre bajo la presión del presidente estadounidense Donald Trump y ha desembocado en la captura de jefes de cárteles y la entrega a ese país de 92 criminales de alto perfil, sin necesidad de un juicio de extradición.

FUENTE: Con información de AFP/Listin Diario/RPP