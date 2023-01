México: Asesinan a joven cubano que intentaba llegar a EEUU

“Yo decía, estoy soñando, esto no puede ser verdad, y me decía (la mamá de Jairon) ‘ay mami, mi niño, me lo mataron, me lo mataron’”, dijo Caridad Sotolongo, la abuela de Jairon, quien se encuentra en Miami, en declaraciones a Univisión.

Según la versión de la familia del joven asesinado, el crimen ocurrió en una habitación de un hotel en Monterrey, México, donde residían la familia cubana que llegó al país el pasado 5 de enero, y estaba a la espera de cruzar la frontera con una cita en febrero.

“Rompieron la puerta, yo lo único que vi fue la pistola": madre de Jairon Cruz a Univisión.

Además de tirotear al adolescente, los delincuentes intentaron secuestrar al esposo de Yamisleydis, Gabriel Fernández, quien logró escaparse de ellos.

Versiones indican que los asaltantes querían hallar el paradero de un grupo de colombianos migrantes, sin embargo, abrieron fueron sin mediar.

El abogado de inmigración Willy Allen, se encuentra al frente de la reunificación familiar del grupo cubano.

“Una vez más nos da en la cara el peligro que corre toda aquella persona que cruce México buscando una oportunidad de pedir asilo en los Estados Unidos”, apuntó Allen.

La policía de México confirmó la detención de al menos a uno de los sospechosos del crimen contra el joven cubano. Durante el asalto también murió asesinado un joven colombiano de aproximadamente 25 años.

FUENTE: REDACCIÓN