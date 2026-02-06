viernes 6  de  febrero 2026
CAOS

Régimen de Cuba anuncia paquete de medidas de emergencia ante crisis energética

Cuba adopta plan por probable "desabastecimiento agudo de combustible". EEUU cerró el flujo de petróleo venezolano a la isla tras captura de Maduro

Esta captura de pantalla del canal de televisión cubano, publicada el 5 de febrero de 2026, muestra al gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, hablando durante una conferencia de prensa en La Habana, el 4 de febrero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA. - El régimen de Cuba anunció este viernes un plan de medidas de emergencia en áreas de energía, trabajo, transporte y educación, para enfrentar la crisis energética que sufre la isla por las sanciones de Estados Unidos y "garantizar la vitalidad" del país.

El viceprimer ministro, Oscar Pérez-Oliva Fraga, declaró en la televisión cubana que las políticas de presión de la Administración de Donald Trump "nos llevan a aplicar un grupo de decisiones, en primer lugar, para garantizar la vitalidad de nuestro país, de los servicios fundamentales, sin renunciar al desarrollo".

Entre las medidas, que entrarán en vigor el lunes 9 de febrero, están la restricción de la venta de combustible, la reducción de los viajes entre provincias por ómnibus y trenes, el cierre de hoteles y la disminución de la semana laboral a cuatro días (de lunes a jueves).

En materia de educación, se reducirán los horarios de estudio en las escuelas y las universidades aplicarán un sistema de clases semipresencial.

"Tenemos dos frentes: la producción de alimentos y la producción de electricidad", añadió Pérez-Oliva Fraga. Subrayó que persiguen "la protección de las actividades fundamentales que generan divisas".

Pérez-Oliva Fraga, también ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, destacó que las medidas anunciadas fueron aprobadas este viernes en una reunión del Consejo de ministros. En el programa de televisión también participaron los ministros de Educación, Educación Superior, Trabajo y Transporte.

El dictador Miguel Díaz-Canel, reconoció el jueves que la situación es "compleja" y que los cubanos van a "vivir tiempos difíciles (...), muy difíciles". Las medidas anticrisis fueron asumidas ante la posibilidad de que la isla quede al borde de un "desabastecimiento agudo de combustible", al cumplirse un poco más de un mes de la captura del depuesto dictador venezolano, Nicolás Maduro.

Según distintos cálculos independientes, el petróleo venezolano cubrió en 2025 un 30 % de las necesidades energéticas de la isla. De igual forma, dos terceras partes del combustible que precisa el país debe ser importado.

EEUU cerró el flujo de petróleo venezolano a Cuba el 3 de enero, tras la captura de Maduro, y el 29 de enero anunció una orden presidencial para aplicar aranceles a quien suministre combustible a la isla. Cuba precisa importar dos tercios de sus necesidades energéticas

Régimen pide facilitar teletrabajo

Por otra parte, el régimen la isla pidió a las empresas estatales que faciliten el teletrabajo y la reubicación de los trabajadores ante la grave crisis por el desabastecimiento de combustible por el bloqueo petrolero de Estados Unidos, adelantó este viernes el Ministerio del Trabajo.

En una intervención televisiva, el titular de la cartera, Jesús Otamendiz, aseguró que los centros de trabajo públicos deberán ajustar sus horarios en concordancia con la situación energética de la zona en la que se encuentren.

La reubicación de los trabajadores explicó Otamendiz, tendrá énfasis en aquellos que se desempeñen dentro de los servicios básicos.

El ministro del Trabajo alertó que, en caso de que el trabajador no pueda teletrabajar ni reubicarse, se le aplicará una "interrupción laboral" hasta que solucione su situación. De ser así, resaltó, se le pagará lo que le corresponde por salario durante un mes.

Todas estas decisiones, añadió el funcionario, se deberán tomar individualmente en cada firma u oficina estatal.

FUENTE: Con información de AFP/EFE

