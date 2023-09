Se tiene previsto que al encuentro asistan cancilleres de los países con mayor flujo migratorio: Guatemala, Honduras, Venezuela y Cuba.

El presidente de México aspira a negociar "un plan conjunto de ayuda" y, en cuanto a posibles fechas de la reunión, "cree" que puede producirse en los próximos diez días.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advirtió precisamente este miércoles de que el flujo "sin precedentes" de personas atravesando las Américas requiere de una mayor colaboración entre los gobiernos de Centroamérica y el de México, de tal manera que se garantice la asistencia humanitaria de miles de personas.

El Tapón del Darién, una peligrosa selva que conecta Colombia y Panamá, ha registrado en lo que va de año más de 390.000 cruces y, sólo en agosto, 82.000 personas atravesaron esta zona, una cifra mensual sin precedentes. En su mayoría, se trata de origen venezolano, ecuatoriano y haitiano.

migrantes frontera méxico eeuu - AFP Yonder Urbina, de 29 años, de Venezuela, que sostiene a Olga, de un año, de México, y Oskeivys Gonzales, de 30 años, de Venezuela, tiran de una cuerda sostenida por otros migrantes mientras cruzan una parte más profunda del Río Grande hacia Eagle Pass, Texas, el 24 de septiembre de 2023. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Migrantes cubanos varados en Tapachula, estado de Chiapas, México, denunciaron que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) de ese país no los están dejando abordar los vuelos hacia la frontera norte con EEUU, reportó el medio mexicano Diario del Sur.

Nacionales de la Isla dijeron que no entienden por qué las autoridades migratorias mexicanas no les quieren dejar tomar un vuelo. Lo único que les dicen es que ya se cancelaron las citas por la aplicación CBP One, cosa que sería falsa, ya que según Diario del Sur, el Gobierno de EEUU continúa ofreciendo dichas citas, reseña Diario de Cuba.

Una cubana llamada Miladys Calzado dijo que están pasando por un problema muy grande para viajar a la Ciudad de México y luego a la frontera norte cuando les llega su cita para ingresar a EEUU. "Irnos en autobús es arriesgarnos a que nos coja algún cártel de México e irnos con muchos problemas en el camino a la frontera, pues es muy peligroso para los migrantes que buscamos llegar a EEUU", alertó.

