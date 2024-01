México: expresidente Felipe Calderón desea unidad ante la polarización política

México enfrenta diversos desafíos desde hace unos años, incluyendo la violencia, la corrupción y la pobreza. El deseo de Calderón por un cambio positivo es un sentimiento compartido por muchos.

El mensaje del exmandatario también destaca la importancia de la unidad nacional, en un momento de polarización política. Calderón hizo un llamado a la construcción de un México donde todos los ciudadanos tengan cabida.

Las palabras de Calderón son un recordatorio de que el futuro de México está en manos de sus ciudadanos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/FelipeCalderon/status/1741609234616168620&partner=&hide_thread=false Muy feliz año a todas y todos Ustedes! Que el 2024 traiga cambios que nos permitan construir el México democrático, justo, libre, limpio y seguro que la mayoría queremos ver. Que haya paz y alegría en sus familias. Felicidades! pic.twitter.com/rB1XofgxUI — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) December 31, 2023

La situación actual de México es compleja y presenta dificultades. La economía se ha recuperado de la pandemia de COVID-19, pero el crecimiento es lento y desigual. La inflación es alta y está afectando el poder adquisitivo de las familias. La pobreza y la desigualdad siguen siendo problemas graves.

Sin embargo, de acuerdo al informe de The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), se prevé que la economía crezca un 2,5% en 2024 y un 2% en 2025, tras el 3,4% registrado en 2023. La solidez del mercado laboral reforzará el consumo. La inversión se verá respaldada por proyectos de infraestructuras públicas cuya finalización está prevista en 2024 y por la deslocalización de actividades manufactureras hacia México. El dinamismo de las exportaciones se verá atenuado por el crecimiento más moderado en la economía en Estados Unidos. La inflación descenderá al 3,9% en 2024 y al 3,2% en 2025.

En lo político, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es controversial, de acuerdo a análisis de especialistas. Ha centralizado el poder, debilitado las instituciones democráticas y la violencia política va en aumento.

En lo social, la violencia criminal sigue siendo un problema grave en México. La tasa de homicidios es una de las más altas del mundo. La corrupción es un problema sistémico que afecta a todos los niveles de gobierno, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Los derechos humanos son vulnerados con frecuencia, de acuerdo a informes de organizaciones internacionales.

No obstante, hay también algunas tendencias positivas en México una mayor participación ciudadana. La sociedad civil es cada vez más fuerte y activa.

Todavía hay algunos desafíos importantes que deben abordarse para que la democracia en México se consolide plenamente. Entre los retos está superar la violencia política, la corrupción y la desigualdad económica y social que es un problema grave que limita las oportunidades de muchos mexicanos y genera descontento social.

[email protected]

FUENTE: Cuenta de la red social X, antes Twitter del expresidente Felipe Calderón, The World Bank, The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)