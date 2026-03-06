Poder de Aranda guía primer triunfo de México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

HOUSTON.- Un cuadrangular de Jonathan Aranda destrabó el juego para que México iniciara con una victoria su andar en el Clásico Mundial, tras vencer 8-2 a Gran Bretaña .

El inicialista se mostró paciente y, tras dos bolas, castigó una recta de 97 millas por hora de Tristan Beck, quien había entrado a relevar a Gary Gill luego de otorgar dos bases por bolas.

México había tomado la delantera en el segundo episodio con un cuadrangular de Nacho Álvarez Jr., pero los europeos igualaron las acciones cuando Harry Ford la mandó a volar por encima de la barda del jardín izquierdo del Daikin Park, en Houston.

HR de tres carreras del tijuanense y México toma la delantera. pic.twitter.com/zGE7PkqD1g — MLB México (@MLB_Mexico) March 6, 2026

Alek Thomas, en el noveno, conectó un sencillo impulsor de otras dos rayitas para la causa mexicana y Joe Ortiz y Randy Arozarena se unieron a la fiesta para remolcar un par más

En la Ciudad Espacial se disputa el Grupo B, donde a segunda hora Brasil y Estados Unidos completan la jornada, mientras Italia descansa.

Javier Assad lució en la lomita con pitcheos de alta velocidad. Sin embargo, luego de 51 envíos tuvo que abandonar el juego antes de completar la cuarta entrada, debido a las condiciones del torneo.





