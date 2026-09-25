viernes 25  de  septiembre 2026
ALERTA

República Dominicana alerta sobre ofertas de trabajo en Rusia vinculadas a la guerra

La Cancillería pidió verificar empleadores, contratos e intermediarios ante denuncias sobre posibles reclutamiento de ciudadanos dominicanos para el combate

Un militar ruso en Kursk.

Un militar ruso en Kursk.

REGIÓN DE KURSK, RUSIA/EUROPA PRESS
Por María Graterol

SANTO DOMINGO.- República Dominicana advirtió este viernes a sus ciudadanos sobre ofertas de trabajo en Rusia que podrían estar vinculadas con la guerra entre ese país y Ucrania, después de recibir denuncias sobre posibles casos de reclutamiento.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) exhortó a la población a actuar con cautela ante propuestas para viajar a Rusia que posteriormente puedan derivar en actividades relacionadas con el conflicto con Ucrania, iniciado hace más de cuatro años.

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Cancillería pide verificar las ofertas laborales

En un comunicado, el Mirex recomendó a los ciudadanos comprobar la procedencia de las ofertas, la identidad del empleador y las condiciones de contratación antes de aceptar cualquier propuesta.

La advertencia cobra especial relevancia cuando las gestiones se realizan exclusivamente por medios digitales o mediante intermediarios cuya identidad o acreditación no pueda ser comprobada.

“Ante denuncias e informaciones recibidas sobre ofertas laborales dirigidas a ciudadanos dominicanos para viajar a Rusia y su posible vinculación posterior con actividades relacionadas con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania”, la cancillería pidió a la población actuar con cautela.

El canciller dominicano, Víctor Bisonó, abordó la situación con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, durante una reunión celebrada al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Según informó el Mirex en un comunicado separado, Bisonó transmitió a Lavrov la preocupación del Gobierno dominicano por las denuncias relacionadas con las ofertas laborales.

Tras el encuentro, el ministro ruso instruyó al área de su cancillería responsable de las relaciones con América Latina y el Caribe a dar seguimiento al caso y coordinar el asunto con las autoridades de ambos países.

Los dos cancilleres también acordaron mantener abierto un canal de comunicación para dar seguimiento a la situación.

Caso de dominicano expuesto en redes sociales

La advertencia de las autoridades dominicanas se produce después de que cobrara notoriedad en redes sociales el caso de Juan Carlos Ávila Espaillat, de 28 años, quien publica en Instagram videos en los que aparece con uniforme militar y armas largas en distintas zonas del frente ruso.

En algunas de sus publicaciones, el dominicano aparece haciendo bromas con otros integrantes de las fuerzas rusas y mostrando escenarios de la zona de conflicto.

En uno de los videos, mientras graba un cultivo de girasoles en territorio ucraniano, comenta: “Miren qué preciosidad de campo”.

En otra publicación relata que escuchó a un ruso oír canciones del cantante dominicano Romeo Santos y que consiguió que escuchara otras canciones del artista. En sus redes también aparece la frase “Ucrania, nueva Rusia”.

Ávila Espaillat se describe en sus publicaciones como un “guerrero imparable” y afirmó que sufrió una herida en una pierna después de un ataque con drones ucranianos y la explosión de una mina.

Reclutamiento de extranjeros

El caso se conoce en medio de denuncias sobre la presencia de ciudadanos extranjeros en las filas rusas.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que Rusia ha reclutado a soldados de 47 nacionalidades.

Las autoridades dominicanas no establecieron en su comunicado una relación directa entre el caso de Ávila Espaillat y las ofertas laborales mencionadas en la alerta, pero pidieron a los ciudadanos extremar las precauciones ante propuestas de empleo que impliquen viajar a Rusia.

FUENTE: Con información de Ministerio Relaciones Exteriores de República Dominicana/AFP/DLA

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