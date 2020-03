México suspende clases durante un mes por coronavirus

Andrés Manuel López Obrador -europa press.jpg . " id="6096494-Libre-829796981_embed" /> México . " id="6096494-Libre-829796981_embed" /> Andrés Manuel López Obrado, presidente de México. PRESIDENCIA DE MÉXICO / Europa Press

Además, el Gobierno pidió a sus ciudadanos que eviten realizar viajes internacionales "no esenciales" y ha emplazado a los connacionales a regresar a territorio mexicano. "Se recomienda que las personas mexicanas que se encuentren en el exterior y tengan la intención de regresar a territorio nacional en el corto plazo, consideren utilizar las opciones comerciales que se encuentran disponibles en este momento", ha indicado el Gobierno mexicano en un comunicado.

Sin embargo, han subrayado que si algún viajero presenta síntomas de coronavirus (fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza o dificultad para respirar) deberá informar a las autoridades.

Dos semanas después de la detección del primer caso, México ha confirmado 41 afectados y 155 casos sospechosos cuyos resultados de análisis se conocerán en las próximas horas.

Festival Vive Latino México

En contra de la tendencia dominante en todo el mundo de aplazamientos y cancelaciones de grandes espectáculos masivos por culpa del coronavirus, el festival Vive Latino de México sigue adelante y se celebra este fin de semana del 14 y 15 de marzo.

Vive Latino es uno de los festivales más importantes de Iberoamérica y espera congregar a 70.000 personas por día con un cartel comandado por Guns n' Roses, Carlos Vives, The Cardigans, Cuarteto de Nos, Mogwai, Rodrigo y Gabriela, Andrés Calamaro, Cultura Profética, Leiva, Elefantes, Vicentico, The Rasmus o Sho-Hai.

Esos son los nombres que se mantienen en un plantel que perdió "por problemas de traslados y afectaciones en sus países" a Enrique Bunbury, Fangoria, Vetusta Morla, All Them Witches, Ambar Lucid, Biznaga, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal The Man y Usted Señálemelo.