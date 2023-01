Migajas de la "Revolución Energética" de Fidel Castro sin piezas de repuesto en Cuba

Más de un millón de equipos de cocción no funcionan en Cuba por la falta de piezas de repuesto, según reconoció el Ministerio del Comercio Interior (MINCIN). Muchos han sido vendidos a los cubanos como parte de la llamadda " Revolución Energética", lanzada por Fidel Castro hace casi 20 años reporta DIARIO DE CUBA.

La información proporcionada por el mencionado ministerio indica que en los dos últimos años, el Programa de Ahorro Energético ha presentado afectaciones por insuficiente financiamiento. Ello habría imposibilitado la adquisición de partes y piezas de repuesto.

El organismo ha comercializado más de 35.000 módulos de inducción, 500 ollas multipropósitos y 15.000 juntas de refrigeración para atender a cubanos "en situación de vulnerabilidad", según la nota de Radio Reloj, que no aclara cuántas personas en esa situación están entre las afectadas por la falta de piezas de repuesto para reparar los equipos rotos.

El MINCIN también reconoció, de acuerdo a la emisora estatal, que, aunque los talleres del Programa de Ahorro Energético continúan gestionándose de forma estatal, con un modelo que permite la autogestión, la transformación en la gestión de sus unidades es aún deficiente.

Aunque el país no cuenta con dinero para adquirir partes y piezas de repuesto para los equipos de cocción de los cubanos, la falta de financiamiento que aqueja al Programa no afecta el ensamblaje de ollas arroceras eléctricas y ollas multipropósitos destinadas a la venta en tiendas en MLC.

En marzo de 2022, la Industria Nacional Productora de Utensilios Domésticos (INPUD) Primero de Mayo de Villa Clara anunció el reinicio del ensamblaje de esas ollas.

Las 16.000 unidades de ambos equipos que preveía producir la INPUD estaban destinadas a esas tiendas, en las que no pueden comprar los cubanos que dependen de los salarios pagados por el Estado, y a la comercialización a través de los sitios de venta online que tiene el Gobierno, donde solo se puede pagar desde el extranjero.

DIARIO DE CUBA sostiene que según el medio estatal Granma, la venta en dólares tenía "el objetivo de obtener financiamiento para la compra de más materias primas, y de generar utilidades que se reviertan en mejoras para la industria y los trabajadores".

Hasta el momento, los dólares obtenidos no parecen haber generado beneficios a los cubanos, que no pueden reparar sus equipos de cocción porque el Gobierno no ha comprado piezas de repuesto para ellos.

En 2020 la prensa oficial anunció que la INPUD había rescatado la fabricación de cocinas de horno y a gas, también para su comercialización en tiendas en dólares.

Fidel Castro lanzó en la década de 2000, como parte de su "Batalla de Ideas", lo que denominó Revolución Energética. En virtud de esa campaña, la mayoría de los cubanos se deshizo de sus electrodomésticos de fabricación soviética y estadounidense y los sustituyó por otros de producción china que el dictador celebró por ser "ahorradores".

Casi 20 años después, la mayoría de los equipos (cocinas eléctricas, ventiladores, ollas arroceras, refrigeradores, televisores) se han descompuesto y los cubanos tienen que hacer malabares para repararlos o reponerlos.