Milei afirma que no negociará políticas de austeridad para asegurar reelección en 2027

El presidente de Argentina, Javier Milei (centro), asiste a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas este jueves, en Buenos Aires.

BUENOS AIRES.- El presidente de Argentina, Javier Milei, indicó el miércoles que no está dispuesto a flexibilizar sus políticas de austeridad para asegurar una reelección en las presidenciales del año próximo. Sostuvo que el resultado fiscal "no se negocia".

"La respuesta es nosotros no vamos a hacer eso (...) el resultado fiscal no se negocia y tampoco vamos a negociar la política monetaria porque no vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación", indicó el mandatario en un discurso ante unos 500 seguidores en el foro liberal latinoamericano "Vientos de cambio", realizado en Buenos Aires.

Puntualizó que no cederán en su política monetaria y fiscal. "Al populismo no se le gana con más populismo", subrayó.

Sin embargo, reconoció: "Si no mostramos resultados, se hace difícil acompañar". Por otra parte, refirió sus logros en la lucha contra la inflación, desregulación y estabilidad del tipo de cambio.

Refirió que recibió un déficit del Tesoro equivalente, de acuerdo con cifras, a cinco puntos del PIB y defendió haber alcanzado rápidamente el déficit financiero cero.

Señaló: "Yo haciendo lo que corresponde estoy asegurando mi futuro, voy a vivir de dar conferencias, ya no es un problema mío. Lo estoy diciendo por los propios argentinos".

Milei también aseguró: "Si no ganamos es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos".

En Argentina ha aumentado el debate sobre la situación del consumo, el empleo industrial y la deuda de los hogares, la otra contracara del superávit fiscal y la baja de la inflación a fuerza de políticas de austeridad.

Pérdida de empleos

La asociación de empresarios industriales (UIA) advirtió al gobierno el martes por la caída de la actividad y la pérdida de 90.000 empleos industriales en tres años.

"La economía no se mide únicamente por la inflación", dijo UIA luego de un evento anual al que suelen asistir los presidentes, pero donde no estuvo Milei.

Reformas estructurales

El presidente Milei presentó el 18 de agosto un paquete de reformas estructurales que incluyem la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y un proyecto de "grillete fiscal" diseñado para paralizar las actividades no esenciales del Estado en caso de que se registre un déficit prolongado.

El proyecto de ley restituye como objetivo fundamental del Banco Central la preservación del valor de la moneda. Además, establece mecanismos más estrictos para la remoción de sus autoridades, con el objetivo de blindar al directorio frente a las presiones políticas.

FUENTE: Con información de AFP/Mundo Diario