jueves 30  de  julio 2026
POLÍTICA

Milei decreta prohibición de entrada a extranjeros que emitan mensajes de odio hacia Argentina

La nueva normativa de Milei prevé expulsión y cancelación de residencia de extranjeros con conductas de odio. El Congreso debe avalar la validez del decreto

El presidente de Argentina, Javier Milei.

El presidente de Argentina, Javier Milei.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES.- El presidente de Argentina, Javier Milei, modificó por decreto la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso o expulsar a extranjeros que expresen mensajes de odio al país. Se trata de una medida que aún debe revisar el Congreso y que abre las puertas a la discrecionalidad, según expertos.

La nueva normativa publicada hacia la medianoche del miércoles prevé la expulsión y la cancelación de residencia para los extranjeros que incurran en esas conductas. El Congreso debe avalar la validez del decreto que está vigente en tanto avance el trámite legislativo.

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Según el decreto presidencial, las medidas se aplicarán a quienes hayan "dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último".

También se incluye haber realizado o participado "en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales; o haber incitado a cometer cualquiera de los actos previstos por el presente inciso".

Asimismo, el decreto aclara que "en ningún caso" castigos como la expulsión del país pueden aplicarse para "aquellas expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente".

El presidente derechista, que buscará la reelección en las presidenciales de 2027, resolvió la medida luego de denunciar días atrás la existencia de una supuesta "campaña antiargentina", de la que no aportó pruebas.

Milei dijo que está financiada por los gobiernos de Brasil y México y el Partido Demócrata estadounidense, en aparente referencia a críticas que se viralizaron en redes sociales al margen del Mundial de fútbol.

Reacciones al decreto

"El decreto no es claro y tampoco hay certezas de qué tan aplicable es", dijo a la AFP Lucía Galoppo, abogada del equipo de trabajo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Añadió que no se especifica qué es un discurso de odio," cómo se van a detectar, con qué criterio y cómo van a determinar quiénes son los emisores de esos discursos" para aplicar las sanciones.

"Todo eso lo vuelve difícil de aplicar y discrecional porque deja demasiados huecos que el Estado podría completar con criterios arbitrarios", agregó.

La medida generó rechazo en sectores opositores. Leonel Chiarella, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR, centro), dijo en X que "el DNU del presidente es inconstitucional" y consideró que el Congreso "debe rechazarlo expresamente".

El diputado Agustín Rossi, de bloque peronista (centroizquierda), dijo que "excusándose en la campaña antiargentina, Javier Milei avanza en su política contra los migrantes" y afirmó en X que el decreto "replica la lógica antiinmigración de (el presidente estadounidense Donald) Trump".

Preocupación en migrantes

Argentina ha sido históricamente un país abierto a la inmigración que ha asegurado igualdad de derechos en salud, educación y vivienda para sus residentes, así como derechos civiles que están garantizados por la Constitución.

"Da un poco de miedo, espero que esto no avance", dice a la AFP sobre el decreto Felipe, un colombiano de 43 años que vive en Buenos Aires desde 2009. "Adoro a Argentina por todo lo que me ha dado y me sigue dando", añade.

"Milei trata de capitalizarlo en su favor en un momento en donde las perspectivas económicas no son buenas para la mayoría de la población", explicó a la AFP el politólogo e investigador de la Universidad de San Martín Iván Schuliaquer.

"Lo particular que tiene la derecha en Argentina es que no es nacionalista para nada. Milei se ha mostrado muy en contra de agendas nacionales, por ejemplo tratando que quitar todo límite a la compra de tierras por parte de extranjeros y también priorizando sus viajes a Estados Unidos y a Israel más que al propio interior de Argentina", dijo.

FUENTE: Con información de AFP

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