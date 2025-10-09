jueves 9  de  octubre 2025
Milei agradece "visión y liderazgo" de Trump tras anuncio de financiamiento para Argentina

EEUU acordó una línea de financiamiento de 20,000 millones de dólares con Argentina mediante un intercambio de divisas, anunció el secretario del Tesoro

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump estrecha la mano de su homólogo argentino Javier Milei.

CHIP SOMODEVILLA/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES - El presidente argentino, Javier Milei, agradeció este jueves a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por su "visión y liderazgo" tras el anuncio de Washington de una línea de financiamiento de 20,000 millones de dólares.

"Juntos, como aliados cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad", escribió el presidente argentino en su red social X al saludar la decisión del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SecScottBessent/status/1976358303098662932&partner=&hide_thread=false

"Línea de financiamiento"

Estados Unidos acordó una línea de financiamiento de 20,000 millones de dólares con Argentina, mediante un swap (intercambio de divisas) y compró este jueves pesos en el mercado, anunció el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"Argentina enfrenta un momento de aguda falta de liquidez. La comunidad internacional, incluyendo el FMI, está unida detrás de Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar rápidamente. Y actuaremos", indicó Bessent en la red X, tras cuatro días de negociaciones su homólogo argentino, Luis Caputo.

"Con ese fin, hoy compramos directamente pesos argentinos", explicó Bessent.

"Adicionalmente hemos finalizado un acuerdo de divisas swap con el banco central argentino de 20,000 millones de dólares", añadió.

El presidente argentino, Javier Milei, tiene prevista una visita a la Casa Blanca el 14 de octubre.

"Ayuda financiera"

El FMI, que celebra la semana que viene su asamblea de otoño (boreal), tendrá un papel en este paquete de ayuda financiera, que Bessent aseguró la semana pasada que no era "un rescate".

"El ministro Caputo me informó de su estrecha coordinación con el FMI sobre los compromisos de Argentina en el marco de su programa" bilateral, recordó Bessent.

Argentina tiene ya una línea de crédito con el Fondo de 20,000 millones de dólares, acordada en abril.

Bessent describió un panorama económico optimista para su aliado del Cono Sur.

Solidez

"Las políticas de Argentina, cuando están ancladas en la disciplina fiscal, son sólidas. Su banda cambiaria sigue siendo adecuada", aseguró en su mensaje.

Bessent aseguró que en sus conversaciones con Caputo le tranquilizó "su enfoque en lograr una libertad económica fiscalmente sólida para el pueblo de Argentina mediante impuestos más bajos, mayor inversión, creación de empleo en el sector privado y asociación con aliados".

"A medida que Argentina se libra del peso muerto del Estado y deja de gastar en inflación, grandes cosas son posibles", añadió.

Pero en la ayuda financiera de Argentina hay también intereses geopolíticos, reconoció Bessent.

"El éxito de la agenda de reformas de Argentina es de importancia sistémica, y una Argentina fuerte y estable que ayude a anclar un Hemisferio Occidental [América Latina] próspero es del interés estratégico de Estados Unidos. Su éxito debería ser una prioridad bipartidaria", precisó.

FUENTE: Con información de AFP

