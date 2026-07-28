martes 28  de  julio 2026
ECONOMÍA

Jefa del FMI visita yacimiento de hidrocarburos durante gira por Argentina

El presidente de la petrolera estatal de Argentina, Horacio Marín, dijo que mostraron a la directora del FMI la transformación energética del país

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva (segunda por la izquierda), al ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo (derecha), y al presidente ejecutivo de la petrolera estatal argentina YPF, Horacio Marín (segundo por la derecha), acompañados por trabajadores en las instalaciones del yacimiento petrolífero de YPF en Loma Campana, cerca de Añelo, provincia de Neuquén, Argentina, el 28 de julio de 2026

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva (segunda por la izquierda), al ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo (derecha), y al presidente ejecutivo de la petrolera estatal argentina YPF, Horacio Marín (segundo por la derecha), acompañados por trabajadores en las instalaciones del yacimiento petrolífero de YPF en Loma Campana, cerca de Añelo, provincia de Neuquén, Argentina, el 28 de julio de 2026

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES.- La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitó este martes el yacimiento hidrocarburífero de Vaca Muerta en Neuquén, sur de Argentina, en el segundo día de su estancia en el país, informó la petrolera estatal YPF.

"Les mostramos de primera mano la transformación energética del país y el enorme potencial que tiene la Argentina para convertirse en un exportador global de energía", escribió en X el presidente de YPF, Horacio Marín.

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Georgieva recorrió el yacimiento Loma Campana que opera YPF en Neuquén, 1.200 km al sur de Buenos Aires, en el corazón de Vaca Muerta. Arribó al lugar acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo, mientras el presidente, Javier Milei, viajó este martes a Perú para asistir a la asunción presidencial de Keiko Fujimori.

"Hay un gran desempeño en el sector de petróleo, gas, minería y agricultura. Ese gran desempeño está basado en la confianza en la economía argentina", dijo Georgieva el lunes en conferencia de prensa junto a Caputo en el Ministerio de Economía.

Vaca Muerta posee la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo de esquisto, según YPF.

Con este potencial, Argentina podría duplicar su producción de crudo para alcanzar el millón de barriles diarios, con exportaciones por 18.000 millones de dólares anuales, según estimaciones de la petrolera.

Argentina apuesta, además, a conseguir la autosustentabilidad en gas.

Gira del FMI

La titular del FMI participó el lunes por la noche de una cena en un hotel de Buenos Aires junto a grandes empresarios argentinos, dijo a la AFP una fuente del organismo.

También encabezó un encuentro con estudiantes en el Palacio Libertad al que calificó de "inspirador", según un mensaje en X.

Argentina, el mayor deudor del FMI, acordó en 2025 un programa crediticio con el organismo por 20.000 millones de dólares a cuatro años. Antes había solicitado, en 2019, un préstamo récord por unos 54.000 millones de dólares.

Tras su visita a Argentina, Georgieva viajará a Uruguay donde se reunirá con el presidente Yamandú Orsi el jueves, informó el gobierno uruguayo.

FUENTE: Con información de AFP

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