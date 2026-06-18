Milei expresa "todo" su respaldo a Abelardo de la Espriella en balotaje de Colombia

BUENOS AIRES.- El presidente de Argentina, Javier Milei, mostró "todo" su "apoyo" al candidato derechista a la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, de cara a la segunda vuelta de los comicios presidenciales que se realizarán este domingo, 21 de junio.

Señaló que habló el miércoles por teléfono con de la Espriella. Sostuvo que comparten banderas como la “libertad económica, más seguridad, más comercio y cero tolerancia con el crimen organizado transnacional y el narcotráfico”.

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Milei dijo, en sus redes sociales, que en el balotaje se definirá "si Colombia sigue el camino del crecimiento económico y la prosperidad o persiste en el del comunismo empobrecedor".

"El camino es claro, más libertad económica, más seguridad, más comercio y cero tolerancia con el crimen organizado transnacional y el narcotráfico", agregó el jefe de la Casa Rosada.

A su vez, el presidente afirmó que "la Argentina de La Libertad Avanza (su partido) estará siempre del lado de quienes eligen la libertad y la democracia".

Tras una primera vuelta el 31 de mayo que desnudó a un país fragmentado, el próximo presidente colombiano saldrá del derechista Abelardo de la Espriella y el senador izquierdista Iván Cepeda. En esa jornada, de la Espriella obtuvo el primer lugar con 43.74 %, 10,361,000 votos, frente al senador izquierdista Iván Cepeda (Pacto Histórico), quien se hizo de 40.95%, equivalente a 9,688,000 votos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no tiene posibilidad de reelección inmediata. Finaliza su gobierno con una alta popularidad entre las clases bajas, favorecidas por una reducción de la pobreza, salarios más altos y menor desempleo en uno de los países más desiguales del mundo.

Misión internacional

La Organización de Estados Americanos (OEA) anunció el martes que desplegó su Misión de Observación en Colombia de cara a la segunda vuelta de las presidenciales.

La Misión de Observación Electoral (MOE) está conformada por 95 observadores y especialistas de 22 nacionalidades, informó la organización en un comunicado.

La delegación estará encabezada por Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana, y tendrá presencia en 26 departamentos y en el Distrito Capital. Además estará en las ciudades de Barcelona, Madrid, Nueva York, Miami y Washington, desde donde también se observará el desarrollo del proceso electoral.

El 15 de junio inició oficialmente el proceso de votación en el exterior. Estas votaciones se extenderán durante siete días y culminarán el próximo domingo 21 de junio, con un horario de atención diario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, según la hora local de cada territorio, reseñó Semana.

Un total de 1,414,661 ciudadanos colombianos residentes fuera del país están habilitados para ejercer su derecho al sufragio. Toda la infraestructura electoral está distribuida en 253 puestos de votación localizados a lo largo de 67 países.

FUENTE: Con información de Europa Press/AFP/La Silla Vacía