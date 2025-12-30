Javier Milei: El mundo sería mejor sin el comunismo venezolano y su versión cubana

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump junto a su homólogo argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca.

BUENOS AIRES .- En una larga entrevista a un medio británico, el presidente de Argentina , Javier Milei , expresó su apoyo a las presiones militares de EEUU sobre el régimen de Venezuela , en medio de tensiones en aumento, y ratificó su rechazo a Nicolás Maduro y al comunismo en el continente americano.

Argumentó que Maduro “ha utilizado los recursos del Estado para infectar a todo el continente con el comunismo”, y añadió:

“El mundo sería un lugar mejor sin el comunismo venezolano y, si fundamentalmente, la versión cubana terminara, el mundo también sería un lugar mejor”, afirmó.

Apoyo de Milei a EEUU

Milei analizó el contexto regional con la presidencia de Donald Trump en EEUU, en declaraciones controvertidas en las que abordó desde la economía argentina, el álgido tema de las islas Malvinas y su aparición como cantante en un evento de rock.

Dijo admirar a Trump por haber logrado poner fin a nueve guerras en el mundo y tener “muy claro que el enemigo es el socialismo", una posición que le ha granjeado no pocos problemas en Argentina al vencer al peronismo y que va en sintonía con EEUU y que siguen otros países de la región.

Compartió entonces el papel de EEUU en este contexto. "El debate hoy no es sobre globalización, sino geopolítico. Hay un bloque que es China y sus satélites. Hay otro que es Rusia y sus satélites”, expresó al medio.

Precisó con visión de economista frente a un país no exento de riesgos regionales que "haré todo lo posible para mejorar el comercio, considerando los riesgos geopolíticos".

Argentina con las Malvinas

Otro de los temas abordados por Milei fue el tema de las Islas Malvinas (Falkland Islands), en reclamación histórica contra el Reino Unido, y el tráfico de armas.

Aseguró que su gobierno inició conversaciones directas para levantar la prohibición de la venta de armas, desde la época de las Malvinas, con la finalidad de fortalecer las fuerzas armadas argentinas y favorecer su modernización.

Este tema, según dijo, iría de la mano con la posición del gobierno sobre la soberanía de las islas.

Afirmó que el territorio británico solo debería regresar a Argentina “mediante negociación y cuando los isleños así lo deseen”, luego de años de posturas contrarias por parte de gobiernos anteriores, según la publicación.

FUENTE: Con información de telegraph.co.uk