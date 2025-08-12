martes 12  de  agosto 2025
Maduro teme: La justicia internacional tarda pero llega

Maduro tiene suficientes y buenas razones para estar asustado, llega la hora de la justicia internacional, la cual ha sido y es lenta, pero llega

PACIANO PADRÓN
Por PACIANO PADRÓN

Los temores de Maduro son justificados, la Corte Penal Internacional, una vez concluida la investigación de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, comienza la etapa de enjuiciamiento, de la imputación a los culpables, a los miembros de la cadena de mando que encabeza Nicolás Maduro, en ilegítimo ejercicio de la presidencia de la República.

Llega la hora de comenzar la citación de los imputados, de los autos de detención y de las medidas cautelares que desde hace ya muchos años hemos venido solicitando a la Corte Penal Internacional, para impedir se sigan cometiendo los reprochables crímenes de lesa humanidad, que continúan incrementándose exponencialmente en Venezuela.

Desde CICIVEN, Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, del cual me honro ser el Vicepresidente, dirigimos reciente comunicación a la CPI, ya cumplidas las atapas previas, exigiéndole la inmediata imputación de los culpables, una vez determinado por la Corte que se han cometido crímenes de lesa humanidad.

Pero hay más, no se trata de sancionar el pasado, lo cual ya es suficientemente importante, se trata de impedir que se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lo que se están perpetuando de manera agravada. Dijimos a la CPI que “el prolongado retraso injustificado y la inacción de la Fiscalía, además del conflicto de intereses del Fiscal Karim Khan que constató la Sala de Apelaciones en su decisión del pasado 1° de agosto, están afectando gravemente la justicia. La Corte Penal Internacional tiene la misión de erradicar la impunidad por los reprochables crímenes internacionales, que chocan con la conciencia de la humanidad”.

Como bien se sabe, la CPI, desde hace ya más de 20 años, comenzó a conocer denuncias de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela; los hechos están debida y oportunamente documentados; las investigaciones no pueden ser eternas, hay fundamentos razonables y suficientes para considerar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, tal como ya lo ha declarado la Corte; el tiempo de la investigación está vencido, corresponde imputar personalmente a Nicolás Maduro y a sus cómplices de la cadena de mando.

Concluimos la comunicación a la CPI expresándoles que es obligante que la Fiscalía inicie el enjuiciamiento; debe detenerse la omisión continuada y agravada ante los crímenes de lesa humanidad en Venezuela que, como fue constatado este último año, antes y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, se siguen incrementando; esos recientes crímenes también han sido documentados y denunciados ante la Corte Penal Internacional.

Nuestra comunicación fue dirigida a la Presidenta Tomoko Akane y demás magistrados de la CPI, con copia a la Oficina del Fiscal, a la Asamblea de los Estados Partes, a la Sala de Cuestiones Preliminares y a la Oficina de Defensa de las Víctimas.

Por supuesto que Maduro tiene suficientes y buenas razones para estar asustado, llega la hora de la justicia internacional, la cual ha sido y es lenta, pero llega. Además, avanzan simultáneamente otras acciones populares e internacionales, encaminadas a pasar la página de esta malograda etapa de la historia de Venezuela. El cambio va a darse y junto con él la sanción a tantos crímenes de lesa humanidad que han afectado gravemente al pueblo venezolano, con repercusión en otros países hermanos, víctimas también de los crímenes de Maduro. www.venamerica.org.

Paciano Padrón*

*Expresidente de VenAmérica y Vicepresidente de CICIVEN

