miércoles 13  de  agosto 2025
VENEZUELA

Régimen de Maduro excarcela a activista Martha Lía Grajales tras presión internacional

El alto comisionado de la ONU, Volker Türk , había exigido el lunes su liberación “inmediata” luego de que se denunciara su desaparición temporal

Provea recordó que la activista Martha Lía Grajales fue víctima, junto a un grupo de madres de presos políticos, de amenazas, agresiones físicas y robo, cometidas por colectivos afines al chavismo

Provea recordó que la activista Martha Lía Grajales fue víctima, junto a un grupo de madres de presos políticos, de amenazas, agresiones físicas y robo, cometidas por colectivos afines al chavismo

Provea
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - Las autoridades del régimen venezolano excarcelaron a la activista Martha Lía Grajales, detenida el pasado fin de semana en Caracas durante una manifestación en respaldo a los familiares de presos políticos.

Su liberación se produjo tras las críticas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de diversas ONG defensoras de las libertades fundamentales.

Lee además
El presidente colombiano, Gustavo Petro (izq.), le da la mano al gobernante, Nicolás Maduro, durante una visita oficial al Palacio de Miraflores, en Caracas, el 9 de abril de 2024.
POLÍTICA

Petro dice a EEUU que una intervención militar a Venezuela sería "una agresión" contra la región
Carlos Sánchez Berzain
ANÁLISIS

Venezuela, un país secuestrado y ocupado por una banda criminal

Su esposo, Antonio González, informó en un video publicado en Instagram que Grajales abandonó el centro de reclusión alrededor de las 9:00 p. m. del martes gracias a una “medida sustitutiva” a la privación de libertad. Asimismo, agradeció la movilización “dentro y fuera de Venezuela” que, aseguró, hizo posible su excarcelación.

"Quiero agradecer a toda la gente que se movilizó dentro y fuera de Venezuela; a la solidaridad que se activo con la lucha de Martha Lía por la libertad de los muchachos que están arbitrariamente detenidos después de las protestas postelectorales del 28 de julio. Sin la solidaridad de toda esa gente, dentro y fuera de Venezuela, esa medida no hubiera ocurrido", expresó.

Embed

"El proceso continúa"

Sin embargo, advirtió que el proceso judicial continúa y denunció que las autoridades pretenden procesarla por “delitos que no cometió”, tras imputarle cargos de incitación al odio y conspiración con un gobierno extranjero.

El alto comisionado de la ONU, Volker Türk , había exigido el lunes su liberación “inmediata” luego de que se denunciara su desaparición temporal.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos alertó que Grajales fue “obligada a subir a una camioneta gris sin placas” después de protestar frente al Tribunal Supremo de Justicia. Por su parte, Amnistía Internacional remitió una carta pública a Nicolás Maduro solicitando su liberación y el respeto a sus garantías procesales, junto a la excarcelación de otros presos políticos.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Informe Otálvora: EEUU retoma tema de narcoterrorismo en su enfoque sobre Venezuela

Marco Rubio: al régimen narcoterrorista de Maduro hay que enfrentarlo "con algo más que recompensa"

EEUU anuncia en los "próximos días y semanas" nuevas acciones contra régimen de Maduro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La tormenta tropical Erin avanza con rumbo incierto.
TEMPORADA CICLÓNICA

Erin aumenta intensidad y se perfila como huracán de gran categoría, ¿dónde tendrá impacto?

El dueño de Tesla, Neuralink, SpaceX y X, Elon Musk, amanaza con acciones legales contra Apple en la competencia por la Inteligencia Artificial.
DISCORDIA

Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y advierte de acciones legales

Los precios del petróleo siguen en descenso y se mantiene la tendencia.
MERCADO

Precios del petróleo siguen en descenso, cada vez más cerca de los $60 el barril

Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá. 
FAMOSOS

Antonio de la Rúa regresa a la vida de Shakira tras polémica ruptura

Donald Trump responde a las preguntas de los periodistas el 19 de junio de 1991 antes de ofrecer un recorrido por una de sus torres de condominios. 
EEUU

En 1980 Trump ya tenía claro su sueño para una "América perfecta"

Te puede interesar

Foto de ucranianos frente a un edificio bombardeado por los rusos en la region del Donetsk.
NEGOCIACIONES

Trump busca una reunión tripartita con Putin y Zelenski "lo antes posible"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen de uno de los llamados buques tanqueros, que trasladan toneladas de combustible.
COMBUSTIBLES

Precios del petróleo caen por 8va vez en menos de dos semanas

Jay Collins es el nuevo vicegobernador del estado de Florida. 
POLÍTICA

Ron DeSantis nombra al senador Jay Collins como nuevo vicegobernador de Florida

La tormenta tropical Erin avanza con rumbo incierto.
TEMPORADA CICLÓNICA

Erin aumenta intensidad y se perfila como huracán de gran categoría, ¿dónde tendrá impacto?

El dueño de Tesla, Neuralink, SpaceX y X, Elon Musk, amanaza con acciones legales contra Apple en la competencia por la Inteligencia Artificial.
DISCORDIA

Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y advierte de acciones legales